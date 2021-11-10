吃飯「鋪報紙」很噁心？李忠憲：那配著垃圾電視很高級嗎？

鋪報紙吃飯議題近來引發網友熱議。（記者洪瑞琴攝）

2021/11/10 14:16

〔記者洪瑞琴／台南報導〕最近論壇PTT八卦版有鄉民發文問：「北部人覺得吃飯鋪報紙很沒衛生？」引發網友熱議，經常對時事發表個人看法的學者李忠憲，今（10）日在臉書有感而發「吃飯鋪報紙很噁心，那配著垃圾電視很高級嗎？」

李忠憲受訪表示，很多事情跟家庭經濟環境，生活水平有很大的關係，人跟人相處應該要能互相體諒，了解彼此的背景，不應該動不動就用噁心之類的用語來批評自己的男女朋友。

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他表示，凡存在必定合理，生活習慣當然有適應的問題，即使因為彼此生長的環境有差異，最後無法走在一起，也不該用噁心來批評人家家庭裡面的文化，這是種同理心。

李忠憲今天在臉書分享己身經驗，貼文提到自己從小就是在店門口的辦公桌上鋪著報紙吃飯長大，一邊吃飯一邊看著報紙上的文字，有一種沉醉在知識的感覺，如果門口再停一輛換輪胎的垃圾車，空氣中飄來那種精華的氣味，那更是人間最大的享受，一輩子都忘不了。

李忠憲說，喜歡閱讀、年聽幾萬分鐘的有聲書，都是因為鋪著報紙吃飯開始的，有時候桌上還會鋪著外文報紙。現在都不能這樣做，幸好功力早就養成了，「吃飯鋪報紙很噁心，那配著垃圾電視很高級嗎？」

網友留言：「小時候每天媽媽都喊報紙舖一鋪，看到好看的文章，還捨不得收起來，硬是要讀完，才願意把骨頭菜渣包一包」、「我家吃飯還在舖報紙」、「怕油墨，用熨斗」、「最後一句大推」

此議題源自有鄉民2日在論壇PTT八卦版發文問「北部人覺得吃飯鋪報紙很沒衛生？」內容分享朋友帶北部女友回南部吃飯，男方母親熱請款待一大桌菜，可是桌面鋪報紙習慣，竟讓女友覺得「超級噁心」，然而自小在南部長大的朋友不以為然，認為吃飯鋪報紙很方便，啃完骨頭還可直接丟在報紙上一起處理，不用擦桌子，兩人竟因此事吵架。

學者李忠憲臉書發文「吃飯鋪報紙很噁心，那配著垃圾電視很高級嗎？」引發網友熱議。（擷自臉書）

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