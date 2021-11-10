中市學生近視率全國第一 議員︰市府應擬定視力保健方案

市議員吳敏濟表示，台中市近視全國第一，要求市府府擬定確實可行的學生視力保健方案（記者蘇金鳳攝）

2021/11/10 14:04

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市學生近視嚴重，中市議員吳敏濟表示，高中生88.58%，小學生也高達47.65%，六都學生近視比較，台中市最為嚴重，視力健康令人憂心，要求市府擬定確實可行的學生視力保健方案，調整上課方式以及居家期間3C產品使用建議，降低近視比例。

副市長令狐榮達表示，20歲就戴眼鏡，就是因為看電視看太多，而近視嚴重可能是國安議題，會跟老師宣導，讓孩子可在固定時間讓眼球休息，會立案做一些指引，做單張宣導教育，而且要是持續性宣導，不然很快就忘了。

請繼續往下閱讀...

市議員吳敏濟今日在市議會質詢指出，台灣學生近視眼是全世界之冠，六都學生近視比較，台中市最為嚴重，因為城市近視比例要高於鄉下，台中市學生近視盛行率全台第一。

吳敏濟表示，依據美國眼科醫學雜誌公佈「長時間近距離用眼」是造成學童視力快速惡化的高風險因子，國人3C產品每天使用達10.7小時，近視盛行率自然高居不下。

吳敏濟表示，長時間近距離使用3C等電子類產品，LED所發出之藍光會刺激產生自由基，對視網膜細胞造成傷害。特別是兒童水晶體清澈、透光率高，更容易受到藍光傷害。

據醫學研究顯示，年紀越小近視，度數增加越快，且隨著年齡增加，平均每年會增 75~100 度，近視度數像爬樓梯般逐年增加。如果未加以控制，容易高度近視（度數＞500度），導致早年性白內障、青光眼、視網膜剝離及黃斑病變，甚至有10%會導致失明。

吳敏濟指出，國外的可在上午上游泳課，但是台灣卻是下午才上，根據在第一線的教師反映，課間休息時間，學生離開教室的時間比以前更少了。

除了疫情期間需要隨時戴口罩及近年氣候炎熱，每個教室都安裝了冷氣，學生就更不願意走出舒適圈，加上施打疫苗後暫不能運動，學生運動更少了。

吳敏濟表示，目前推行的「天天戶外活動120分鐘」，近距離用眼「3010」（近距離用眼30分鐘，休息10分鐘）等政策根本很難落實。

吳敏濟要求副市長令弧榮達，召集教育局、衛生局和運動局，擬定確實可行的學生視力保健方案，調整上課方式以及居家期間3C產品的使用建議，努力降低近視盛行率。

台中市近視全國第一，市議員吳敏濟要求市府府擬定確實可行的學生視力保健方案（吳敏濟提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法