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    高雄券預約領取聲聲慢 網友：最好估1個月

    高雄券對接數位振興券的問題層出不窮，網友詬病連連。（記者洪定宏攝）

    高雄券對接數位振興券的問題層出不窮，網友詬病連連。（記者洪定宏攝）

    2021/11/10 13:58

    〔記者洪定宏／高雄報導〕高雄券夯到讓消費者氣炸！高雄券對接數位振興券，從10月8日開始計算，已有民眾消費滿額5000元後，收到經發局預約領取的簡訊通知，但無論是登記超商領取或郵寄，竟然長達近半個月還沒收到，網友怒批：「這效率真的有待改進。連抽獎機會都白白浪費！」

    唐姓網友在經發局臉書粉專留言詢問：「請問這次使用數位五倍券得到的高雄券，用超商領取大約多久會寄出呢？」經發局小編辯稱：「近期超商因購物節，配送系統流量較大，再麻煩您耐心等候。」不過，這樣的說詞，隨即在另則留言被打臉！

    楊姓網友指稱：「選擇郵寄，一個禮拜了，還沒收到。」蘇姓網友告知：「我大約二週才收到，但請你以一個月為主，這樣期待值才不會太高！」由於經發局小編選擇沉默，沒有回應，讓人質疑將責任歸咎給雙十一購物節。

    高市府推出高雄券後，經發局粉專不斷被綁定數位振興券的網友批評灌爆，首先是銀行與電子支付的配額太少，迫使市長陳其邁承諾加碼。如今再演變成已消費滿額，卻遲遲領不到高雄券的效率差問題。

    周姓網友留言表示，她於10月28日收到簡訊，預約超商領取，直到11月9日，已經13天，詢問：「還要多久時間，才可以領券？」經發局小編同樣沒有回應。

    網友將近半個月領不到高雄券。（圖擷取自高市經發局粉專）

    網友將近半個月領不到高雄券。（圖擷取自高市經發局粉專）

    經發局將效率差的問題，歸咎給雙十一購物節。（圖擷取自高市經發局粉專）

    經發局將效率差的問題，歸咎給雙十一購物節。（圖擷取自高市經發局粉專）

    網友批評經發局效率差，浪費抽獎機會。（圖擷取自高市經發局粉專）

    網友批評經發局效率差，浪費抽獎機會。（圖擷取自高市經發局粉專）

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