雲林家扶、環球心願樹15年有成 轉型「千元築夢助學有愛」

環球耶誕心願樹15年有成，今年轉型「千元築夢～助學有愛」，助雲林家扶經濟弱勢學子升學築夢。（記者詹士弘攝）

2021/11/10 13:49

〔記者詹士弘／雲林報導〕環球科技大學與雲林家扶中心合作推動心願樹活動，走過15個年頭年頭，滿足上萬個弱勢孩童的心願，今年正式轉型，發起「千元築夢、助學有愛」圓夢計畫，延續心願樹關注兒童受教議題，匯集50萬元幫助雲林家扶經濟弱勢學子升學築夢。

環球科大創辦人許文志說，「千元築夢、助學有愛」活動，讓心願樹更添加耶誕氣息而發光發熱，以更實際行動幫助更多學子就學。環科大董事長許淑敏也表示，在耶誕來臨前以實際的助學捐贈，圓更多學子就學與就業，突破困境邁向光明。

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雲林家扶主委陳燦勳代表受贈表示，幫助學子積極求學效益遠超乎想像，尤其最近幾年家扶青年優秀表現，有在榮總擔任住院醫師、有馬上就接到台積電研發部門的工作機會、更有在科技人工智慧部門工作、國立高中擔任數學老師等，雲林家扶感謝各界助學鼓勵，得以開展全新人生，是自立脫貧最佳實例！

「千元築夢、助學有愛」圓夢計畫由 環球科大董事長許淑敏與愛妮雅化妝品集團、世界華人工商婦女企管協會大台中市分會、台中市醫師夫人聯誼會聯合發起，要幫助雲林家扶青年學子勇敢逐夢，達到自立脫貧的積極精神。

環球耶誕心願樹15年有成，今年轉型「千元築夢～助學有愛」，助雲林家扶經濟弱勢學子升學築夢。（記者詹士弘攝）

環球耶誕心願樹15年有成，今年轉型「千元築夢～助學有愛」，助雲林家扶經濟弱勢學子升學築夢。（記者詹士弘攝）

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