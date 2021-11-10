為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    雲林家扶、環球心願樹15年有成 轉型「千元築夢助學有愛」

    環球耶誕心願樹15年有成，今年轉型「千元築夢～助學有愛」，助雲林家扶經濟弱勢學子升學築夢。（記者詹士弘攝）

    環球耶誕心願樹15年有成，今年轉型「千元築夢～助學有愛」，助雲林家扶經濟弱勢學子升學築夢。（記者詹士弘攝）

    2021/11/10 13:49

    〔記者詹士弘／雲林報導〕環球科技大學與雲林家扶中心合作推動心願樹活動，走過15個年頭年頭，滿足上萬個弱勢孩童的心願，今年正式轉型，發起「千元築夢、助學有愛」圓夢計畫，延續心願樹關注兒童受教議題，匯集50萬元幫助雲林家扶經濟弱勢學子升學築夢。

    環球科大創辦人許文志說，「千元築夢、助學有愛」活動，讓心願樹更添加耶誕氣息而發光發熱，以更實際行動幫助更多學子就學。環科大董事長許淑敏也表示，在耶誕來臨前以實際的助學捐贈，圓更多學子就學與就業，突破困境邁向光明。

    雲林家扶主委陳燦勳代表受贈表示，幫助學子積極求學效益遠超乎想像，尤其最近幾年家扶青年優秀表現，有在榮總擔任住院醫師、有馬上就接到台積電研發部門的工作機會、更有在科技人工智慧部門工作、國立高中擔任數學老師等，雲林家扶感謝各界助學鼓勵，得以開展全新人生，是自立脫貧最佳實例！

    「千元築夢、助學有愛」圓夢計畫由 環球科大董事長許淑敏與愛妮雅化妝品集團、世界華人工商婦女企管協會大台中市分會、台中市醫師夫人聯誼會聯合發起，要幫助雲林家扶青年學子勇敢逐夢，達到自立脫貧的積極精神。

    環球耶誕心願樹15年有成，今年轉型「千元築夢～助學有愛」，助雲林家扶經濟弱勢學子升學築夢。（記者詹士弘攝）

    環球耶誕心願樹15年有成，今年轉型「千元築夢～助學有愛」，助雲林家扶經濟弱勢學子升學築夢。（記者詹士弘攝）

    環球耶誕心願樹15年有成，今年轉型「千元築夢～助學有愛」，助雲林家扶經濟弱勢學子升學築夢。（記者詹士弘攝）

    環球耶誕心願樹15年有成，今年轉型「千元築夢～助學有愛」，助雲林家扶經濟弱勢學子升學築夢。（記者詹士弘攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    幼兒園童親手做月餅 送給雲林家扶希望學園大哥哥
    2021/09/15 13:22

    幼兒園童親手做月餅 送給雲林家扶希望學園大哥哥
    戴竹基金會、虎女獅會送愛 家扶學子喜迎開學
    2021/08/21 15:15

    戴竹基金會、虎女獅會送愛 家扶學子喜迎開學

    精品獎選拔揭曉 210家企業獲殊榮
    雲林家扶台西希望教室 小朋友「繪」出希望
    2021/08/11 13:51

    雲林家扶台西希望教室 小朋友「繪」出希望
    雲林家扶線上教製作檸檬乾 家扶童直呼好療癒
    2021/07/19 13:40

    雲林家扶線上教製作檸檬乾 家扶童直呼好療癒

    國泰藝術節與雲門共舞 民眾直呼幸福
    生活今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播