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    首頁　>　生活

    屏東單手單腳單親爸代工養2孩 獲選自強家庭表揚

    蔡明春爸爸不因身障而失志，努力工作貼補家計。（屏東家扶中心提供）

    蔡明春爸爸不因身障而失志，努力工作貼補家計。（屏東家扶中心提供）

    2021/11/10 13:53

    〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣單親爸爸蔡明春，早年因工安意外右手及右腳均截肢，他沒有怨天尤人，改良符合自己需求的螺絲帽機械模具，在家中製作代工扶養2個孩子長大，他今年當選屏東家扶中心「自強家庭」，將於下月（12月）4日「家扶心歲末情」感恩會中接受表揚。

    蔡明春早年因橋樑工安意外摔落橋下，導致右手及右腳截肢，之後夫妻離婚，離婚後的他自覺沒時間悲傷、憤怒，很快打起精神，學習倚靠一隻手、一隻腳來翻身、起床與行走，不希望意外讓年幼子女無人照顧。

    他雖然行動不便，但為了孩子的成長，付出比平常人多好幾倍的努力，重新學習用左手左腳開車，並用所學的電銲技巧，改良了符合自己需求的螺絲帽機械模具，方便在家中製作代工，靠自己的力量賺取家用扶養孩子。

    10多年來，蔡明春必須面對截肢伴隨而來的幻肢痛、離異後的失落、照顧孩子的沈重責任，但他從不在孩子面前怨天尤人，而是用樂觀的態度面對這場意外，兩位子女在校成績表現佳，女兒也因家庭的影響，在村莊擔任志工，照顧弱勢家庭子女，他勇敢的生命力，給予子女正向影響。

    屏東家扶每年歲末選出「自強家庭」表揚，今年從1300戶扶助家庭中選出堅毅的4個自強家庭，除了來自鹽埔鄉的蔡明春爸爸，還有來自屏東市的新住民媽媽吳映珊在先生病逝後，勇敢照顧罹患腦性麻痺的孩子、來自琉球鄉的洪莊淑如在丈夫出海失蹤後，堅強扛起家中經濟大任，獨力扶養2名子女、來自東港鎮的新住民媽媽王玉玲在離婚後，堅毅帶著2個孩子獨立生活，並幫助移工、新住民媽媽們。

    4戶家庭均為單親家長，獨力照顧子女，屏東家扶中心預計於12月4日於屏東市鶴聲國中舉辦「家扶心歲末情」歲末表揚暨感恩會，表揚並肯定4位家長在艱困生活中，堅毅且勇敢的面對生活。屏東家扶也邀請社會大眾認捐幸福物資包（每份1300元，內含民生物資及小家電），一起傳遞愛與祝福給縣內所有受扶助家庭。

    吳映珊媽媽無微不至照顧腦麻孩子。（屏東家扶中心提供）

    吳映珊媽媽無微不至照顧腦麻孩子。（屏東家扶中心提供）

    洪莊淑如（左一）回饋社會當志工，認真地講解小琉球生態。（屏東家扶中心提供）

    洪莊淑如（左一）回饋社會當志工，認真地講解小琉球生態。（屏東家扶中心提供）

    新住民媽媽王玉玲常在社區介紹印尼文化。（屏東家扶中心提供）

    新住民媽媽王玉玲常在社區介紹印尼文化。（屏東家扶中心提供）

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