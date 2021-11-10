南橫公路中斷12年 近百居民抗議錯失疫後商機

近百居民抗議南橫不通。（記者黃旭磊攝）

2021/11/10 13:18

〔記者黃旭磊／高雄報導〕南橫公路從2009年莫拉克風災後中斷12年，今天近百名桃源、旗美地區居民遊行抗議施工不利，錯失疫情後旅遊商機，前高雄市議員更指出，「萬一有戰事，戰備道路竟不通。」

「開放道路自由通行！」搶救南橫產業發展自救會今天前往甲仙工務段前舉布條抗議，高雄市府顧問高忠德、前高雄市議員伊斯坦大‧貝雅夫‧正福等人呼口號要求「休閒觀光開放到天池」、提升到甲級道路規劃成永久路廊，抗議聲浪一度高漲，旗山警分局長張泰賓指揮數十名警力維安。

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高忠德指出，南橫12年不通嚴重影響生計，此次抗議與公路總局達成共識，明天（11日）起台20線通車到梅山，至於提升到甲級道路規劃仍待討論。

伊斯坦大說，疫情過後各地飯店、遊樂區客滿，旗美、寶來、台東關山及海端旅遊產業卻落入寒冬，而南橫為高屏地區通往花東重要戰備道路，萬一有戰事置人民性命何顧。

公路總局甲仙工務段長陳正偉緊急協調，會後指出，山區仍有多處落石，考量山櫻花及梅花花季將至，預計12月1日重新開放梅山口至天池路段，讓居民、遊客享受高山之美。

公路總局指出，明霸克露便道夜間部落進出車輛雖僅約20輛，已大幅降低復興以上3部落民眾聯外受限影響。

抗議氣氛一度緊張。（記者黃旭磊攝）

公路總局協調南橫復通方案。（記者黃旭磊攝）

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