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    中央推「10+4」但陳其邁稱多數盼住滿14天 陳時中：不反對

    衛福部長陳時中今日受訪時表示，「要住14天我們也不反對！」只是提供一個機會，縮短集中檢疫的時間。（記者叢昌瑾攝）

    衛福部長陳時中今日受訪時表示，「要住14天我們也不反對！」只是提供一個機會，縮短集中檢疫的時間。（記者叢昌瑾攝）

    2021/11/10 10:37

    〔記者邱芷柔／台北報導〕中央流行疫情指揮中心祭出春節返台「10+4」檢疫方案，自非重點高風險國家返台，入住防疫旅館可從14天縮短為10天，剩餘4天可返家檢疫。高雄市長陳其邁昨提到，高市防疫旅館量持續增加，並嚴加管控提供給市民，而大多數民眾都希望住滿14天。對此衛福部長陳時中今（10日）受訪時表示，「要住14天我們也不反對！」只是提供一個機會，縮短集中檢疫的時間。

    爲因應春節返台人潮，指揮中心日前宣布「10+4」檢疫方案，自非重點高風險國家返台民眾，前10日入住防疫旅館或是自費入住集中檢疫所，後4日搭乘防疫計程車居家檢疫，並以1人1戶為原則，若同住家人均已接種2劑疫苗且滿14天，可於同戶內1人1室同住。

    對於是否住滿14天或支持中央「10+4」方案，陳其邁昨天保留了彈性空間，他表示，根據初步統計結果，大多數民眾希望住滿14天，也有部分人認為「10+4」方案較為方便。

    對此陳時中今出席立法院社會福利及衛生環境委員會，會前接受媒體訪問時回應，「10+4」是提供一個縮短集中檢疫的時間，「若民眾要住滿14天，我們也不反對！」

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