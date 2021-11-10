防疫旅館查詢平台 紅黃綠燈號顯示各縣市剩房資訊

王國材表示，明日推防疫旅館查詢平台，便利民眾查詢相關資訊。（記者鄭瑋奇攝）

2021/11/10 10:00

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕明年1月底就是春節連續假期，國人返台需要入住防疫旅館進行居家檢疫，不過防疫旅館尖峰時段房間數不足，加上資訊不夠透明，導致國人訂房困難重重。為讓資訊透明便利民眾查詢，交通部觀光局長張錫聰表示，明日將推出優化版「防疫旅館查詢平台」，透過紅黃綠燈號顯示各縣市房間剩餘情況，並提供各縣市如何訂房的資訊，讓民眾能夠一目了然。

交通部長王國材今出席立法院交通委員會表示，他昨日召開防疫旅館、媒合平台會議後，將於明日傍晚推出防疫旅館查詢平台，提供民眾查詢日期、房間數等資訊，便利民眾查詢。

請繼續往下閱讀...

張錫聰表示，該平台會持續滾動式，部分已經完成的地方政府明日就會先上線，還需要協調的就待完成後才會上線；平台會將各縣市防疫旅館房間數透過燈號顯示，綠色還有空房、黃燈是剩下20間以下、紅燈出現就是一間都沒有。對於詢問是否能看見旅館業者、價格等資訊，張錫聰說，防疫旅館因各地方政府作法不一致，燈號是以縣市為單位，可以看見各個日期的燈號，沒辦法看見業者跟價格資訊，但各縣市政府防疫旅館資訊、訂房管道，平台上都有資訊及提供連結。

另外，居檢訂房有兩大體系，除防疫旅館外還有集中檢疫所，張錫聰表示，中央流行疫情指揮中心會釋出3600房，最近幾天就會宣布怎麼去訂，對返台國人是有蠻大幫助，集中檢疫所訂房資訊，後續也會在明日推出的平台上面提供連結。

現行防疫旅館房間數約2.6萬間，張錫聰表示，台北市近萬間、新北逾2000間、桃園逾3000間、台中逾3000間、高雄市有約5000間，預計今年底前會增加到3.2萬間房。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法