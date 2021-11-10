王必勝偕妻出面認和林女有「不適當關係」 陳時中：盼給機會回歸常軌

指揮中心醫療應變組副組長王必勝（見圖），日前遭週刊爆料與小15歲的林姓護理師傳出婚外情，在消失12天後，王必勝偕同妻子接受媒體專訪，並認了「不適當關係」。（資料照）

2021/11/10 09:38

〔記者邱芷柔／台北報導〕衛福部醫福會執行長、中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長王必勝，日前遭週刊爆料與小15歲的林姓護理師傳出婚外情，在消失12天後，王必勝偕同妻子、台北榮總神經醫學中心癲癇科主任尤香玉接受《鏡週刊》專訪，並坦言當時被媒體曝光婚外情時，指揮官陳時中和他說的第一句話是「有和太太說了嗎？」今天週刊刊出兩人專訪內容，對此陳時中也說，呼籲社會大眾給他們一個機會，讓他們的家庭可以回歸常軌。

根據《鏡週刊》報導，王必勝坦言對於整個事件「當然是我的錯」，也承認和林小姐的不適當關係，他也向太太、女兒、雙方家人和林小姐、工作團隊道歉。王必勝強調，家人是他最重視的人，過去自己沒有誠實的告訴家人真相，如今想取得妻子、家人的原諒，更保證未來會更謹言慎行，回到常軌並作好公眾人物應盡的職責。

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陳時中今天出席立法院社會福利及衛生環境委員會，會前接受媒體聯訪時被問到，王必勝夫婦一起接受週刊專訪，是否有跟部長報告？

陳時中表示，王當然有報告過相關事情，他認為透過媒體來說明、澄清，大家應該給機會。他也說，這屬於「家裡的事」，王必須跟太太跟家人共同面對、共同處理，呼籲社會大眾給他們一個機會，讓他們的家庭可以回歸常軌。

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