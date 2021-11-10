為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    皮膚科診所患者結帳竟丟鈔票 護理師控訴：還挨罵「王八蛋」

    一名皮膚科診所護理師控訴被一名患者丟鈔票，還罵她王八蛋。（翻攝爆料公社）

    一名皮膚科診所護理師控訴被一名患者丟鈔票，還罵她王八蛋。（翻攝爆料公社）

    2021/11/10 10:41

    〔即時新聞／綜合報導〕台北市文山區一名皮膚科診所護理師控訴，一名女性患者在9月初來看診，「從一開始的態度和語氣就非常差」，診所人員本不想計較，但本月初這名患者又來到診所，給錢時鈔票竟用丟的；她表達不滿，希望對方尊重，對方則回嘴，最後還罵了她一句「王八蛋」，事件引起網友關注。

    這名護理師在「爆料公社」發文表示，一名患者在9月診所就診，「從一開始的態度和語氣就非常差，而診所所有人員本來不想計較」，這名患者在本月1日回診，「當天做了自費項目的皮秒雷射，但一開始就先對美容師態度非常不好，之後又對院長態度極差」；3日後，這名患者在晚間8時許又來到診所。

    這名患者在櫃檯結帳，竟然把幾張百元鈔票往護理師面前一丟，護理師不滿表示「可以不要這麼沒禮貌嗎」，對方則嗆「妳自己才沒禮貌」，又嗆護理師態度惡劣，護理師表示診所有監視錄影器，對方不再回話，最後口氣強硬要護理師把健保卡還自己，轉身又罵了一句「王八蛋」。

    這段遭遇讓護理師相當不滿，表示自己在醫院工作快10年，從未遇過如此無理的事情，「如今到了診所，卻被這位女士如此公然侮辱」，她希望對方將心比心，大家出來辛苦工作，卻遭受這樣的對待，心情肯定不好受，也將事發過程影片PO上網。

    對此，有網友質疑，既然對方態度一直不好，為何診所不拒診？護理師回應「因為診所不是純醫美，還有健保身分，所以醫療沒辦法拒絕看診」，其他網友則支持護理師提告，「最基本的尊重都沒有了，錢丟什麼丟啊」、「支持護理師提告！這種人不能慣著」、「支持提告」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    日本恐怖護理師點滴加消毒液連殺3人 法官判處無期徒刑
    2021/11/09 15:55

    日本恐怖護理師點滴加消毒液連殺3人 法官判處無期徒刑
    護理師幫隔壁床病人打針 阿伯竟伸鹹豬手摸臀
    2021/11/04 19:13

    護理師幫隔壁床病人打針 阿伯竟伸鹹豬手摸臀

    寒冬來襲！禦寒神物「超導被」上市
    偷醫院13支導眠靜注射劑 護理師判刑2月
    2021/10/27 13:50

    偷醫院13支導眠靜注射劑 護理師判刑2月
    確診男砍殺護理師：會賠償 被害者：非金錢能補償
    2021/10/15 12:42

    確診男砍殺護理師：會賠償 被害者：非金錢能補償

    New Focus Lv2超質型
    生活今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播