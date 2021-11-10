皮膚科診所患者結帳竟丟鈔票 護理師控訴：還挨罵「王八蛋」

一名皮膚科診所護理師控訴被一名患者丟鈔票，還罵她王八蛋。（翻攝爆料公社）

2021/11/10 10:41

〔即時新聞／綜合報導〕台北市文山區一名皮膚科診所護理師控訴，一名女性患者在9月初來看診，「從一開始的態度和語氣就非常差」，診所人員本不想計較，但本月初這名患者又來到診所，給錢時鈔票竟用丟的；她表達不滿，希望對方尊重，對方則回嘴，最後還罵了她一句「王八蛋」，事件引起網友關注。

這名護理師在「爆料公社」發文表示，一名患者在9月診所就診，「從一開始的態度和語氣就非常差，而診所所有人員本來不想計較」，這名患者在本月1日回診，「當天做了自費項目的皮秒雷射，但一開始就先對美容師態度非常不好，之後又對院長態度極差」；3日後，這名患者在晚間8時許又來到診所。

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這名患者在櫃檯結帳，竟然把幾張百元鈔票往護理師面前一丟，護理師不滿表示「可以不要這麼沒禮貌嗎」，對方則嗆「妳自己才沒禮貌」，又嗆護理師態度惡劣，護理師表示診所有監視錄影器，對方不再回話，最後口氣強硬要護理師把健保卡還自己，轉身又罵了一句「王八蛋」。

這段遭遇讓護理師相當不滿，表示自己在醫院工作快10年，從未遇過如此無理的事情，「如今到了診所，卻被這位女士如此公然侮辱」，她希望對方將心比心，大家出來辛苦工作，卻遭受這樣的對待，心情肯定不好受，也將事發過程影片PO上網。

對此，有網友質疑，既然對方態度一直不好，為何診所不拒診？護理師回應「因為診所不是純醫美，還有健保身分，所以醫療沒辦法拒絕看診」，其他網友則支持護理師提告，「最基本的尊重都沒有了，錢丟什麼丟啊」、「支持護理師提告！這種人不能慣著」、「支持提告」。

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