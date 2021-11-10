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    中共組織滲入校園 潘文忠：清大抵觸法律須自我檢視

    中共組織滲入清大一案，教育部長潘文忠今日受訪表示，清大租借校舍卻未管理公有財產，又抵觸法律，清大有必要自我檢視，專案小組也會進一步了解。（記者林曉雲攝）

    中共組織滲入清大一案，教育部長潘文忠今日受訪表示，清大租借校舍卻未管理公有財產，又抵觸法律，清大有必要自我檢視，專案小組也會進一步了解。（記者林曉雲攝）

    2021/11/10 09:30

    〔記者林曉雲／台北報導〕針對「清華海峽研究院」於清大校內設置「清華海峽研究院新竹辦公室」，中共組織滲進清大一案。教育部長潘文忠今在立法院教文會開會前受訪表示，教育部鼓勵正確和正常學術交流，但前提是不能抵觸法律，清大租借校舍卻未進一步管理，公有財產又抵觸法律，清大有必要自我檢視，經濟部和陸委會亦會進一步就違法事實主體進行裁罰。

    潘文忠表示，中共相關組織滲透校園，教育部會同經濟部和陸委會昨日赴現場作進一步釐清，初判自強工業科學基金會租用清大校園，再委託給中國「清華海峽研究會」作為新竹辦公室，明確違反兩岸條例相關規定，就查證事實已移請經濟部和陸委會，針對違法事實主體進行裁罰。

    潘文忠表示，教育部全面了解各大學情況，昨已發公函再次提醒學校，教育部不反對，反而是鼓勵大學正確和正常學術交流，但前提是不能抵觸法律，教育部之前也曾二度提醒必須依兩岸條例規定進行交流，清大案未依兩岸條例提出申請，而是與中國黨政軍合作，學術自由不能抵觸法律，仍要守法，以清大為例，清大租借校舍卻未進一步管理，公有財產又抵觸法律，有必要自我檢視。

    針對清大是否早就知情？是否有相關人員參與活動？清大技術人才是否有服務中國之一帶一路？潘文忠表示，專案小組將會進一步深入調查相關內容。

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