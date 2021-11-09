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    內壢車站變美了 站區加碼「美容」煥然一新

    台鐵內壢車站煥然一新，壁面天花板油漆等工程完工亮相。（記者李容萍攝）

    台鐵內壢車站煥然一新，壁面天花板油漆等工程完工亮相。（記者李容萍攝）

    2021/11/09 23:16

    〔記者李容萍／桃園報導〕台鐵內壢車站每年進出旅客超過500萬人次，每天服務超過1萬5000名旅客，是全台運量最高的三等站，也是桃園地區重要的通勤族基地，配合「桃園鐵路地下化工程」，內壢站壁面重漆，斑駁牆面變明亮、乾淨，讓進出旅客感受「內壢站煥然一新」。

    台鐵局長杜微日前由台北工務段長王立德、台北運務段長梁育裕及內壢站長黃元堂等人陪同，視察內壢車站新啓用的站內天橋電梯、防疫配置以及規劃中的公廁翻新和站體防水等項目，指示加速翻修公廁，男廁及女廁間數均應增加，無障礙廁所及洗手台同時辦理美化，工程總經費共1300萬元。

    立法委員趙正宇在臉書粉專PO圖分享說，內壢車站長年站體老舊、設施不足，經要求台鐵局加強改善，2018年4月先完成內壢後站聯通道及新設月台雨棚工程，今年4月完工啓用的站內天橋電梯，讓輪椅族與行動不便旅客揮別只能走陰暗地下道甚至跨越軌道的日常，站區加碼「美容」，初步完成天花板及壁面重新油漆，規劃中的公廁翻新和站體防水等項目，預計明年6月完成，屆時車站設施將更臻完善。

    王姓旅客說，中壢車站過去因環境髒亂、建築老舊，曾被網友票選為「全台最醜火車站」，鄰近的內壢車站也不遑多讓，如今內壢車站環境逐步變友善也變美，旅客坐車的心情跟著變好。

    台鐵內壢車站煥然一新，壁面天花板油漆等工程完工亮相。（記者李容萍攝）

    台鐵內壢車站煥然一新，壁面天花板油漆等工程完工亮相。（記者李容萍攝）

    台鐵內壢車站站內天橋電梯，讓輪椅族與行動不便旅客揮別只能走陰暗地下道甚至跨越軌道的日常。（記者李容萍攝）

    台鐵內壢車站站內天橋電梯，讓輪椅族與行動不便旅客揮別只能走陰暗地下道甚至跨越軌道的日常。（記者李容萍攝）

    台鐵內壢車站加速公廁翻修。（記者李容萍攝）

    台鐵內壢車站加速公廁翻修。（記者李容萍攝）

    台鐵內壢車站環境煥然一新。（記者李容萍攝）

    台鐵內壢車站環境煥然一新。（記者李容萍攝）

    內壢車站天橋電梯讓進出輪椅族與行動不便旅客揮別只能走陰暗地下道甚至跨越軌道的日常。（記者李容萍攝）

    內壢車站天橋電梯讓進出輪椅族與行動不便旅客揮別只能走陰暗地下道甚至跨越軌道的日常。（記者李容萍攝）

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