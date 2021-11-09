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    錄音手工書、棒壘球防護衣 鄭文燦訪青創團隊讚新成果

    桃園市長鄭文燦（右）走訪青創指揮部視察並試穿棒壘球專用防護緊身衣。（記者李容萍攝）

    桃園市長鄭文燦（右）走訪青創指揮部視察並試穿棒壘球專用防護緊身衣。（記者李容萍攝）

    2021/11/09 22:16

    〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市長鄭文燦今（9）日下午前往中壢區，訪視青創指揮部。他表示，桃園市目前已營運有6個創業基地，武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情期間，都維持研發及育成能量，創新團隊不斷透過市場測試修正，產品逐漸成熟，也成功接獲訂單，他每次來訪都能看到新成果。此外，市府也協助青創團隊申請紓困貸款，未來更希望在社宅中路3號、中路4號、中壢1號、A8長庚轉運站、中原創業村、亞洲．矽谷創新研發中心及幼獅國際青年創業村等規劃更多青創空間，讓桃園年輕人勇敢逐夢、創業、創新。

    鄭文燦在參訪過程中，以「錄音手工書」錄下給青年的鼓勵話語，他說，青創指揮部是青年追求夢想的地方，青年們在這裡運用很多點子和創意，進行多方面嘗試，可能遭遇失敗需要重新再來，但這裡是育成夢想的地方，會陪伴各位走向成功，未來這裡也會孕育出許多創業成功的企業家，推出優質的服務產品，成為青年夢想的搖籃。

    青年局代理局長涂淳惠表示，自2016年起，桃園已陸續營運青創指揮部、安東基地、新明青創基地、社會企業中心、桃園設計庫及虎頭山新創園區等6個創業基地，培育超過200組新創團隊，未來規劃另外7個創新基地，建立青創聚落。她預告10日辦理電商平台全攻略計畫說明會，透過培訓課程、專線諮詢（02-2698-5868）及輔導服務協助業者拓展電商通路，以多元管道協助業者度過疫情難關。

    球齡有20年的棒球選手宏彥體育執行長吳宏哲也分享新產品，考量棒球傳統的身體護具，只要被觸身球打到就會裂掉，去年11月他構想利用高密度泡棉壓縮至衣服上，就可只穿一件衣服達到防護效果，今年10月中第1批產品產出，捐贈給桃園台電、味全龍等團隊使用，目前持續募資中，預計明年3月這款棒壘球專用防護緊身衣將問世，不只可造福棒壘球選手，像有衝擊力的運動跑酷、柔道等也都能使用，讓鄭文燦等人大開眼界。

    包括市議員彭俊豪、市府資科局長余宛如、中壢區副區長施永恭、桃園市工策會總幹事陳家濬等人均一同訪視。

    鄭文燦（右）以「錄音手工書」錄下給青年的鼓勵話語。（記者李容萍攝）

    鄭文燦（右）以「錄音手工書」錄下給青年的鼓勵話語。（記者李容萍攝）

    桃園市長鄭文燦（中）肯定青創指揮部團隊在疫情期間也有持續在運作，每次來都會看到各個團隊有新成果。（記者李容萍攝）

    桃園市長鄭文燦（中）肯定青創指揮部團隊在疫情期間也有持續在運作，每次來都會看到各個團隊有新成果。（記者李容萍攝）

    鄭文燦（中）視察青創指揮部，勉勵團隊推出更多優質產品。（記者李容萍攝）

    鄭文燦（中）視察青創指揮部，勉勵團隊推出更多優質產品。（記者李容萍攝）

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