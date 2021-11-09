江永昌成功爭取中央同意 永久保留中和國管院操場

國管院大操場成為附近社區居民運動休閒的重要空間。（記者翁聿煌攝）

2021/11/09 21:13

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市中和區原國防管理學院搬遷後，原本校區的田徑大操場成為周圍社區居民的重要活動空間，民眾很擔心偌大的空間會被改建成大型建築物，立委江永昌9日與政務委員吳澤成召開協調會定調，不論是否當地興辦社會住宅，操場會維持現狀，並由中央協助地方依都市計畫盡速開闢周邊道路，解決地區性交通問題。

江永昌表示，日前傳出內政部為尋覓適合興建社宅土地，其中一處即為「國管院銀新生活城開發案」舊址，再度引起地方居民疑慮，去年新北市政府推動「銀新生活城」計劃，有意將國管院舊址操場、網球場及相鄰停車場等總面積達1.44公頃的土地，開發成複合商場、住宅、日照中心並存的大型BOT案；但因居民擔憂喪失現有運動設施，加上當地交通狀況先天不良，若因開發案引入龐大人流，將會使塞車等交通問題更加惡化，該計劃終在居民強烈抗議下作罷。

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江永昌上午在吳澤成主持的協調會中表示，當地休閒空間缺乏，現有綠地操場要永久保留，並且要求市府必須要開闢都市計畫道路，改善道路交通品質，同時對周遭老舊校舍建物使用進行檢討。

營建署城鄉分署表達，中央推動社宅是重大國家政策；雖然都會區興建用地很難取得，不過他們會與民眾溝通可行方案後才會續推，若確定要興建社宅，一定會保留操場綠地，並回饋社宅附屬設施如托老、托幼、活動中心或停車位等供周遭居民使用。

江永昌成功爭取國管院運動場永久保留，提供社區居民使用。（江永昌服務處提供）

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