碩士生耗時2年創作5公尺版畫 呈現70年代勤益校園之美

勤益科大碩士生羅以嬛（右）和曾翊晴創作5公尺長的版畫作品「舊情綿綿」，今天將其中5幅捐贈給學校，陳文淵校長（左）代表接受。（記者陳建志攝）

2021/11/09 19:30

〔記者陳建志／台中報導〕國立勤益科大為培養學生能具備美學視野，8年前成立明秀書院，邀請工藝匠師指導學生從事版畫、木雕、書法，今天舉辦成果展，共展出169件作品，其中碩士班羅以嬛、曾翊晴耗時2年的時間，從老照片考究70年代校園之美，創作了5公尺長的「舊情綿綿」版畫，今天並贈送給學校收藏，由陳文淵校長代表接受。

勤益科大校長陳文淵表示，學校是少數將通識教育列為學院等級的大學，強調未來的人才是除了懂科技，也需具備美學視野，因此2013年設置「明秀書院」，是另類的宿舍學習方式，同學利用晚上時間，參加書院開設的課程，這次展出包括版畫、木雕、木工、書法及篆刻等多元作品，展現學習成果。

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其中最特別的作品，是由碩士班羅以嬛及曾翊晴歷時2年創作而成的版畫作品，此件名為「舊情綿綿」的版畫作品，長5公尺，寬45公分，是2019年7公尺版畫「勤益綿長」作品的續篇。

羅以嬛說，這件作品共由8塊版畫拼湊而成，主要是回憶70年代的舊校園，包括文化休閒館、工程館、操場等景物，為了考究建築物的真實位置，參考了許多老照片，還有畢業紀念冊，前後花了半年才將草圖繪製完成，接著才進行版畫創作。

羅以嬛說，因之前作品都是建築物和直線為主，這次要呈現流水的動態感，難度提高很多，很高興在畢業前完成，這次作品使用長卷畫紙，無法拼接，單次拓印時間約2小時，僅會印製10幅，其中5幅今天捐贈由學校典藏。

勤益科大碩士生羅以嬛（左）今天向陳文淵校長（右）說明「舊情綿綿」版畫作品的創作理念。（記者陳建志攝）

勤益科大師生在校內藝術中心舉辦師生成果展。（記者陳建志攝）

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