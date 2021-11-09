市府行銷影片無人看 中市議員要各局處合作：別被官宣綁住

市議員李中要求市府推行銷不要各行其事，要串聯合作，要生動活潑，別被官宣綁住。（記者蘇金鳳攝）

2021/11/09 20:32

〔記者蘇金鳳／台中報導〕推展城市形象與觀光，要各局處合作，市議員李中今天在市議會指出，民間企業在行銷台中市，可推出非常吸引人且活潑的影片，為何市府局處所推的行銷影片都無人看，要求各局別當「獨立」機關，要懂得串聯合作，別因為官宣的包袱而讓民眾失去興趣。

市議會今天進行教育文化部份業務質疑，市議員李中先播放一段民間企業拍攝的路跑活動影片，影片中呈現出台中許多知名觀光景點且十分有質感，李中表示，相較起來，市政府先前拍攝的官方形象影片，或許是因為背負了「官宣」的包袱，所以拍起來都很沈重，也因此多數民眾不是很感興趣，觀看或點擊的成效就不是很好。

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李中表示，文化局所舉辦的文化專車活動，每年都很受到歡迎，1400個名額總是一推出就瞬間秒殺，這表示民眾對相關的景點或者軟性行程，是呈現高度喜愛的，文化局應該橫向思考與觀旅局討論，可讓民間業者來規劃更細緻且長期性的配套行程，充分打響文化城的名號。

另外，運動局協辦的許多民間路跑活動，也可以與觀旅局結合，順勢推展跨區域人文觀光，例如賽事辦在西屯區，除了推中央公園、抹茶湖、台中國家歌劇遠等景點的城市之美外，該區的旅宿業、餐飲業、人文活動等也都可以一併整合，要有東京馬拉松或柏林馬拉松這樣的企圖心，用質感與充分配套來吸引國際觀光客專程到訪。

李中說，新聞局剛剛才舉辦「當導演，你行的」活動，其實就可以讓這些學員來拍攝文化局、運動局的相關主題，要把大家的力量結合起來，一起協調、共同參與，不要各局處到最後都變成了「獨立」機關、各行其是，這會讓行銷城市形象的工作事倍功半。

文化局表示，文化專車自100年開始辦理，活動主要以一日小旅行遊程推廣台中在地藝文景點及文化體驗活動，開辦以來受到民眾歡迎，去年及今年因防疫規定停止辦理文化專車計畫。若觀旅局或其他局處有辦理相關遊程活動，文化局可提供藝文景點及文化體驗活動建議，協助推動具台中特色的人文觀光活動。

運動局指出，政策推動市政一體，針對跨局處合作整合資源共推城市人文觀光，後續將納入評估推動，例如在城市馬拉松、路跑等活動規劃上，結合文化與觀光旅遊積極推行；新聞局則強調，將持續跨局處合作，行銷市政及台中之美。

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