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    「插香」殺風景！劍潭站TOD蓋大樓 柯文哲說話了

    北市府推劍潭站TOD開發，圖中紅色範圍為大樓量體，被質疑影響台北藝術中心、劍潭站龍骨造型視覺畫面。（台北市議員黃郁芬提供）

    北市府推劍潭站TOD開發，圖中紅色範圍為大樓量體，被質疑影響台北藝術中心、劍潭站龍骨造型視覺畫面。（台北市議員黃郁芬提供）

    2021/11/09 18:41

    〔記者郭安家／台北報導〕台北捷運劍潭站曾被選為全球10大最酷地鐵站，但台北捷運公司推TOD（大眾運輸導向）開發案惹爭議，台北市議員黃郁芬於市政總質詢指出，它甚至會遮蔽即將開幕的台北藝術中心視覺，北藝建築師在頂樓規畫給市民的公共景觀將遭破壞！台北市長柯文哲允諾，2週內開專家諮詢會議，並廣納民眾意見。

    黃郁芬：北藝中心頂樓欣賞圓山飯店被遮蔽

    根據黃郁芬提供模擬圖，現場畫面以紅色標註大樓量體，規劃中的大樓豎立在劍潭站的龍骨造型屋頂旁，原本龍頭綠意與天空背景，將被大樓取代；而北藝中心頂樓畫面可見，原本可欣賞古色古香的圓山飯店，未來也會遭大樓遮蓋。

    黃郁芬說，北藝中心納入台北市無圍牆博物館計畫，北市府還未開專家諮詢會討論周邊設施，現在劍潭站就出現非常殺風景的建物，影響北藝中心的視覺、景觀設計，很多外國遊客會來看劍潭站之美，但北藝中心建築師在頂樓做給市民的公共景觀動線、景觀，將會被巨幅破壞；現在已經有十多個景觀建築團隊、學者連署反對。

    柯文哲：2週召開專家諮詢會議

    柯文哲回應，有走過公共動線，納悶此事應該會訴諸專家討論，難道以前沒有討論過？他覺得很奇怪，這些問題在台北市都市設計審議委員會應該討論過？都發局長黃一平坦承，此案還未進入都審，有將設計準則送進來。

    黃郁芬說，大樓蓋在交通水準E級的中山北路，引進更車輛，違背TOD精神，大樓停車場又不開放居民用，都審的準則提及要以解決該處交通為前提，問題是，台北市議會去年通過是此案是設計標，規劃費1.37億元，結果台北捷運公司公開上網招標包含營建標，成高達32.86億元的統包工程，這代表北市財政紀律嗎？對此，柯文哲也納悶怎麼一回事，允諾2週召開專家諮詢會議。

    北市府推劍潭站TOD開發，圖中紅色範圍為大樓量體，被質疑影響劍潭站龍骨造型視覺畫面。（台北市議員黃郁芬提供）

    北市府推劍潭站TOD開發，圖中紅色範圍為大樓量體，被質疑影響劍潭站龍骨造型視覺畫面。（台北市議員黃郁芬提供）

    台北藝術中心頂樓公共走道，如圖原本可見圓山飯店，將因劍潭站TOD開發大樓遮蔽。（台北市議員黃郁芬提供）

    台北藝術中心頂樓公共走道，如圖原本可見圓山飯店，將因劍潭站TOD開發大樓遮蔽。（台北市議員黃郁芬提供）

    北市府推劍潭站TOD開發，圖中紅色範圍為大樓量體，被質疑影響劍潭站龍骨造型視覺畫面。（台北市議員黃郁芬提供）

    北市府推劍潭站TOD開發，圖中紅色範圍為大樓量體，被質疑影響劍潭站龍骨造型視覺畫面。（台北市議員黃郁芬提供）

    北市府推劍潭站TOD開發，圖中紅色範圍為大樓量體，被質疑影響劍潭站龍骨造型視覺畫面。（台北市議員黃郁芬提供）

    北市府推劍潭站TOD開發，圖中紅色範圍為大樓量體，被質疑影響劍潭站龍骨造型視覺畫面。（台北市議員黃郁芬提供）

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