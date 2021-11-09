高雄愛玉產量全國第一 力推「高雄原民山籟愛玉」

「高雄原民山籟愛玉」正式推出，高雄市長陳其邁（中）特別掛保證。（記者葛祐豪翻攝）

2021/11/09 18:43

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市愛玉產量全國第一，其中約98%的愛玉子，來自高雄3個原鄉，今天正式推出「高雄原民山籟愛玉」，高雄市長陳其邁特別掛保證。

為推廣原鄉種植的愛玉子，行政院原委會與高市府合作，委託工研院執行「高雄山籟愛玉Kaohsiung Tabakai委託專業服務案」，於輔導過程中，建立全台首創的愛玉果膠凝固特性分析TQX檢測，讓部落愛玉子有了輕易好分辨的品質階級制度，今天正式亮相的「高雄原民山籟愛玉」，就是輔導成功建立的愛玉品牌。

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高雄市原民會主委阿布斯指出，輔導計畫經歷3年，培育出好品質愛玉子。同時在桃源區復興里整建的「kaukau山籟愛玉館」，預估12月完工，打造觀光體驗空間，讓更多民眾認識山裡的好愛玉。

高雄市長陳其邁今天下午出席發表記者會，他強調原鄉有得天獨厚的天然環境，使用永續經營與友善土地的種植方法，能種出好品質的物產，優質品質市府掛保證。

首波愛玉商品也在記者會曝光，商品種類多樣，結合原鄉農特產品推出的愛玉果凍、愛玉黃梅吸凍飲、愛玉芒果好味組等，另外也研發出愛玉保濕精華露。

高雄原鄉愛玉農共同籌組「高雄市原鄉愛玉生產合作社」，作為取得授權的第一個單位。通路業者家樂福量販店，將上架販售愛玉合作社生產的「山裡的好愛玉－手作愛玉包」及豐喜食品的愛玉吸凍飲，諾亞國際企業旗下的茶飲品牌「茶茶小王子」，也開始啟動商品開發，於近期上市。

高雄市原民會主委阿布斯（右）推薦愛玉吸凍飲，12月31日前購買，廠商即捐出販售金額10%。（記者葛祐豪翻攝）

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