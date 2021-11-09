65歲嬤進社區導覽解說、開發商品 高齡就業找回生活動力

頭戴斗笠的郭文捷（右1）為遊客解說社區在地文化、推廣社區農產。（圖：台南就業中心提供）

2021/11/09 18:34

〔記者王俊忠／台南報導〕「有工作真好，讓我找回年輕時的活力！」，65歲的家庭主婦郭文捷經由台南就業中心就服員簡苑如推介，參與勞動部勞動力發展署雲嘉南分署補助的多元就業開發方案計畫，到仁德區中生社區發展協會擔任多元計畫進用人員，負責導覽解說、開發商品等工作，不僅開啟新的工作視野、更找回生活的動力。

郭文捷原本是專職的家庭主婦，在經營成衣業的丈夫結束事業後，她抱著短期打工貼補家庭開銷的想法投入職場，陸續做過廚具銷售、保險業務、廣告業務等行業，但隨著年齡漸長，她發現找工作愈來越困難，去年在疫情影響下更完全陷入失業窘境裡。透過朋友介紹得知政府對於高齡者就業有許多專案，找上台南就業中心幫忙。

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就服員評估郭女有手作、烘焙及縫紉等手工藝專長，性格活潑又勇於接受挑戰，就推介到勞動部補助計畫多元就業開發方案單位「南市仁德區中生社區發展協會」，擔任導覽解說、開發商品等工作。她已領取勞保老年給付，但為再就業，加保勞保職災保險。

中生社區本是個單純的務農村落，在少子化、農務人力高齡化與農業企業化發展下，社區逐漸沒落。社區理事長葉清仁為振興社區、申請多元就業計畫，期藉專業人力行銷社區3寶「番茄、番薯、胡麻」，並結合向日葵花海田旁焢土窯、舊鐵路橋歷史文化，規劃成農村遊憩體驗，帶領遊客騎鐵馬穿梭鄉間小路、感受當地文史風光，更期盼未來能讓外流人口返鄉。

郭文捷加入中生社區多元團隊後，果然如魚得水，以個人手工專長及活潑暢談的個性，為社區注入銀色活力。社區產品價目表或標示牌都是她一筆一畫寫出來，別具特色，還與同事集思廣益開發新產品，都是過去不曾有的工作經驗，雖然極具挑戰性，但也獲得成就感與工作樂趣，她說：「我很珍惜這工作機會，且樂在其中」。

中生社區發展協會專案經理人汪孟燁說，多元就業開發方案計畫推動，進用經驗豐富的中高齡朋友，在社區能一展長才，像65歲郭文捷能盡情發揮創意，規劃新的體驗服務內容，產出具有在地特色的農產伴手禮，專業能力與熱忱不受年齡限制，一起編寫屬於中生社區未來的夢想藍圖。

台南就業中心主任胡瑞娟表示，高齡者社會歷練豐富，但對職業的選擇往往侷限在過去的經驗中，一旦體能狀況下降，就覺得能勝任的工作愈來愈少。「多元就業開發方案」計畫是民間團體與政府部門共同合作促進就業的最佳夥伴，不僅提供人力協助民間團體實踐公益理念，也創造在地就業機會，讓弱勢失業者、特別是像郭女這樣高齡者透過參與計畫工作，獲得轉職轉業的機會。她鼓勵求職朋友活到老、學到老，培養再就業能力，作為轉換跑道重回職場的準備；也希望民間團體多運用此項計畫，既可增進地方創生發展，也能增加在地就業機會。

頭戴斗笠的65歲郭文捷（左2）帶領遊客體驗社區焢土窯樂趣。（圖：台南就業中心提供）

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