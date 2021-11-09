明、後天漸轉乾冷！ 天氣風險：週五起北、東降雨又增多

天氣風險公司預測，週三、週四天氣漸轉穩定乾冷，週五起迎風面降雨增加。（圖擷取自天氣風險公司臉書）

2021/11/09 19:40

〔即時新聞／綜合報導〕天氣風險公司預測，明（10日）、後天的天氣漸轉乾冷，但週五起漸轉吹東風，北部天氣轉陰，迎風面的大台北山區、東半部降雨又增多，請民眾注意天氣變化。

天氣風險公司在臉書表示，東北季風加上華南雲系通過影響，明上半天台中以北至宜蘭有短暫飄雨機會，山區感受較明顯；到明天下半天乾空氣移入，除東半部雲量仍較多、有局部零星雨，其餘各地轉為穩定晴朗天氣。

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明天北部高溫略回升到20至22度，夜間至後天清晨因為風速較弱、雲量稀少，容易有輻射冷卻效應發生，內陸、空曠地區易出現極端低溫，中北部、東北部平地可能出現12至14度低溫，南部、花東低溫介於14至17度，中南部日夜溫差大，請注意保暖！

天氣風險公司也預測，週五至週末大陸高壓逐漸東移出海，環境漸轉為偏東風，華南雲系再度東移影響，北部天氣轉陰，迎風面大台北山區、東半部地區有短暫陣雨，局部可能有短時較大雨勢，西半部山區在地形攔截作用下也有短暫陣雨機會，平地相對穩定，雲量增多仍可見到陽光。

週五至週末冷空氣逐漸減弱，北部、東半部因為雲多遮蔽陽光的關係，高溫回升不明顯，中南部則可以來到接近30度；低溫方面亦有所上升，各地大致落於17至21度之間。

天氣風險公司最後預測，下週一北方再有鋒面系統發展，並東移通過台灣附近，深夜起東北季風再增強，不過目前看來這波冷空氣南下幅度不大，影響較局限於北方，要留意的是華南水氣持續東移，可能會為北部、東半部地區帶來較長時間陰雨濕涼的天氣型態。

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