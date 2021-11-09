通霄電廠擴廠說明會未提及2跨縣市輸氣管 議員︰影響民眾權益

台電通霄電廠擴廠說明會未提及2跨縣市輸氣管，議員質疑規避。圖為通霄電廠。（記者蔡政珉攝）

2021/11/09 17:30

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕台電目前推動通霄電廠第2期更新改建計畫，將利用通霄電廠既有4、5號機除役拆除後空間設置5部1對1單軸式燃氣複循環機組。之前台電在地方召開說明會，但苗栗縣議員陳品安質疑，台電當時僅提及新建取水管、排水管，關鍵將從台中港鋪設2條至通霄電廠的輸氣管卻未告知民眾，影響民眾知情權。

台電中部施工處則回應，因輸氣海管工程除涉及鋪設管線，也必須設置卸收碼頭、天然氣儲氣槽等，才能將自外國進口的天然氣藉由卸收碼頭，轉換至儲氣槽再透過輸氣管運送至通霄電廠。

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陳品安則質疑，通霄電廠第二期更新改建取水管、排水管與設置輸氣管線屬於同一計畫中，但台電於之前的地方說明會卻避重就輕，僅對影響較小的取、排水管對民眾說明，但未主動提到輸氣管，直到她提出問題台電仍無法說明清楚，僅推說是內部招標計畫尚未完備。

台電中部施工處表示，海底輸氣管線工程因設計尚未完成，以及申請範圍跨越台中、苗栗2縣市等因素，後續將另案提送海岸利用管理說明書申請許可。

至於目前進度，台電中部施工處指出，輸氣海管海岸利用管理說明書目前預計後年4月確定管線規畫路徑後，仍需取得海域用地區位許可、土地使用同意文件、環境敏感地區查詢結果、向環境敏感地區相關單位函詢等文件，最快約後年11月提送縣市政府及主管機關審查。會再擇期召開說明會。

通霄電廠第二期更新改建計畫預計可將目前發電量由376.2萬千瓦提升至630萬千瓦，使用複循環天然氣機組發電。

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