屏東新園缺水是因賣水給小琉球？ 水公司闢謠

甘棠門淨化廠解決新園鄉的缺水問題，下一步還要再提升水質。（記者陳彥廷攝）

2021/11/09 17:16

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東縣新園鄉是屏東沿海自來水管線最末端鄉鎮，長年有低水壓困擾，近期坊間更謠傳，新園缺水是因水源賣給觀光蓬勃發展小琉球。水公司今天澄清，設立海底幹管從林邊的崎峰出海送水小琉球，至少已40年，自來水由水公司調度，根本不可能會有鄉自行賣給鄉的情形。

屏東自來水普及率低，就算近年已加緊腳步接管，預計到年底普及率仍僅約63％，而目前最大宗的單一供水來源就是恆春半島的牡丹水庫，相關供水管線一路往北供給至80公里外的新園鄉，但沿線管路長又老舊，時常爆管，加上新園當地回流設施規劃未跟上腳步，以致新園鄉曾長達10年間，下午下班後家戶都面臨低水壓，不定時停水，地方民怨多年。

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鄉長方冠丁本屆選前要拜票，就不斷遇上鄉親反映缺水問題，實際上，也真的到處缺水，連借廁所都很困難，他上任後催促自來水公司解決問題，水公司在2019過年前啟用原本的台糖甘棠門農場水井，每日可淨化處理5000噸水，供給為自來水，順利解決供水問題。

不過，解決缺水問題後，水質更淨化的要求也接踵而來，坊間甚至傳出是因為將水賣給需水孔急的小琉球，導致新園只能用甘棠門的水井水，而非牡丹水庫地表水。

自來水公司今天專案向鄉公所報告將擴充淨水設施的規劃，水公司屏東區管理處長徐俊雄說，水公司從牡丹水庫而來，送水到小琉球的海底管線，在林邊鄉就已出岔，且在1981年就已設立首支幹管，2004年也再新增1支幹管，而自來水也是由水公司調度，根本不可能有鄉賣給鄉的情形。

方冠丁說，不少鄉民也反映，在部分使用甘棠門的水源後，煮水壺或水管都更易出現水垢，他相信水公司提供出來的水一定是符合規定，但使用自來水是現代人的普世價值及觀念，先求有後更要求好，水公司在確保缺水問題不會再發生後，還要進一步提升水質。

徐俊雄指出，新園鄉的接管率近94％，不僅遠高於平均，更是前段班，這也有賴甘棠門淨水廠的啟用，讓困擾新園人多年的問題獲得解決，但當初設廠較趕，雖然甘棠門的水質在深井中已屬於相當優質，但硬度仍略高於牡丹水庫的水，不過「好還要更好」，目前已在規劃明年中斥資4000萬元擴充新增曝氣塔及清水池，進一步提升水質讓新園鄉親使用。

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