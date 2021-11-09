雙11殺很大？ 她揭真相狂勸「貨比三家」 網淚訴：去年才被坑

「雙11真的便宜嗎？」網友發文指出不少業者疑似先抬價再稱「打到骨折」，呼籲民眾消費前貨比三家。示意圖，與本文無關。（資料照）

2021/11/09 17:16

〔即時新聞／綜合報導〕雙11購物節將在本週登場，業者紛紛祭出「超狂優惠」攬客，不少消費者也摩拳擦掌準備大肆搶購，然而，近日就有網友在社群平台指出，她發現許多商品看似特價，實際上卻比原先貴了不少，呼籲大家多加比價，「不然買貴會氣死」，貼文掀起熱議。

1名網友在《PTT》以「怎麼現在還有人在雙11搶購？」為題發文，直指各家廠商都宣稱雙11購物節「折扣殺很大、打到骨折」，但不僅店家給的折價券根本搶不到，檔期物流更是塞到爆，讓她想到就心累。

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原PO表示，最近因想添購保養品先上網查價做功課，沒想到一查發現，「雙11根本就是哄抬價格」，多樣商品在這波折扣後反而比原先還貴，連忙奉勸大家在購物前貨比三家，「不能傻傻看到特價就買，結果越買越貴，真的被當成盤子買」。

貼文一出，網友紛紛表示「物流塞爆笨蛋才買雙11」、「很多都先抬高價格再特價，笑死XD」、「先貴5千，然後便宜3千說打到骨折」、「去年雙11買電腦結果被坑了」、「3C這東西真的要挑，不一定是1111便宜」；還有不少人嘆道「以前的雙11才有便宜，折價碼都給的很大方，現在就...」、「一堆都先把雙11日會折扣的價先加上去賣，超GY」、「雙11一定有便宜的，但你搶不過專業的（用程式跑來搶），而其他的就看你腦衝程度決定你被坑的幅度」。

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