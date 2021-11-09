玉山登頂證書申請 玉管處暫接手

民眾初次登上玉山主峰，大多會申請製作登頂證書作為紀念。（圖由玉管處提供）

2021/11/09 16:22

〔記者劉濱銓／南投報導〕登玉山是許多台灣人一生必做的事，民眾登頂後大多會製作玉山登頂證書作為紀念，惟承製證書的玉山國家公園遊客中心販賣部廠商，因疫情衝擊，賣店生意大受影響，不得已提前解約，以致製作玉山登頂證書業務，目前改由玉管處接手，並採分批製作，民眾申請恐需等待一段時間才會收到證書，販賣部則預計年底才會重新上網招標。

玉山國家公園管理處表示，許多初次登上玉山的民眾都會製作登頂證書作紀念，登上主峰可申請「登頂」證書，若是登上海拔3000公尺以上如前峰或排雲山莊等地，就能申請「登高」證書。

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相關證書製作，則委外由水里及塔塔加遊客中心販賣部廠商處理，但因疫情衝擊，廠商自去年初得標後，生意就受到影響，再加上今年5月本土疫情爆發，廠商營運雪上加霜，才會提前解約，連帶使得證書製作也受影響。

玉管處說，目前暫時接手登高與登頂證書製作業務，並由管理處人員受理，待彙整資料後，再統一製作、寄發，民眾在收到證書的時程可能多少會受影響，至於遊客中心販賣部的新廠商，預計年底就會上網招標，若招標順利，登頂證書製作可望能恢復正常。

受疫情影響，製作玉山登頂證書的玉山國家公園販賣部廠商提前解約，證書製作暫由玉管處接手。（圖由玉管處提供）

受疫情影響，製作玉山登高證書的玉山國家公園販賣部廠商提前解約，證書製作暫由玉管處接手。（圖由玉管處提供）

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