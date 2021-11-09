為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    拓展農遊券、五倍券商機 苗縣8農會社區小舖聯合行銷

    苗栗縣長徐耀昌（左五）等人協助行銷銅鑼鄉農會生產的杭菊等各式特色農產品。（記者張勳騰攝）

    苗栗縣長徐耀昌（左五）等人協助行銷銅鑼鄉農會生產的杭菊等各式特色農產品。（記者張勳騰攝）

    2021/11/09 16:24

    〔記者張勳騰／苗栗報導〕配合中央推出五倍券、農遊券和各種優惠券的振興經濟措施，苗栗縣政府今天聯合行銷8個農會農村社區小舖、農民直銷站銷售的優質農特產品，盼開拓小農行銷管道，創造商機，增加農民收益。

    苗縣府配合中央政策輔導農會成立行銷據點，已設置苗市、頭份、竹南、銅鑼、獅潭、南庄、造橋等鄉鎮市農會農村社區小舖、公館鄉農會農民直銷站，以「地產地銷」方式減少中間流通成本，提供新鮮、安全、安心及具地方特色的農產品，開拓小農行銷管道，創造商機，增加農民收益。

    苗縣府農業處今天在縣府第一辦公大樓大廳召開「貓裏豐味-農會社區小舖聯合行銷」記者會。議長鍾東錦希望各農會不要僅限賣單一農會產品，能相互協助行銷相關特色農產品，拓展更多的通路。

    徐耀昌指出，苗栗縣一年四季都生產有優質的水果等農產品，如椪柑、葡萄、甜柿、草莓、杭菊、芋頭、蜂產品、香菇、木耳、紅茶、東方美人茶等，各鄉鎮市農會亦運用在地農產發展出具有特色的農特產品及伴手禮，歡迎全國遊客持五倍券、農遊券到苗栗縣體驗農村旅遊，泡湯、品嘗美食等，感受苗栗縣農業創新發展能量。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    桃市推「桃趣農場5好康」 農遊帶「券」即可享好康
    2021/11/04 20:04

    桃市推「桃趣農場5好康」 農遊帶「券」即可享好康
    第3週26萬人爽中農遊券 身分證末兩碼「60」、「75」樂透
    2021/10/27 10:43

    第3週26萬人爽中農遊券 身分證末兩碼「60」、「75」樂透

    寒冬來襲！禦寒神物「超導被」上市
    農遊券第3週10時30分抽籤 中獎率推估1.6％
    2021/10/27 09:03

    農遊券第3週10時30分抽籤 中獎率推估1.6％
    農遊券開始使用 5綠委玩「魷魚遊戲」助攻嘉義農產品
    2021/10/26 13:27

    農遊券開始使用 5綠委玩「魷魚遊戲」助攻嘉義農產品

    New Focus Lv2超質型
    生活今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播