拓展農遊券、五倍券商機 苗縣8農會社區小舖聯合行銷

苗栗縣長徐耀昌（左五）等人協助行銷銅鑼鄉農會生產的杭菊等各式特色農產品。（記者張勳騰攝）

2021/11/09 16:24

〔記者張勳騰／苗栗報導〕配合中央推出五倍券、農遊券和各種優惠券的振興經濟措施，苗栗縣政府今天聯合行銷8個農會農村社區小舖、農民直銷站銷售的優質農特產品，盼開拓小農行銷管道，創造商機，增加農民收益。

苗縣府配合中央政策輔導農會成立行銷據點，已設置苗市、頭份、竹南、銅鑼、獅潭、南庄、造橋等鄉鎮市農會農村社區小舖、公館鄉農會農民直銷站，以「地產地銷」方式減少中間流通成本，提供新鮮、安全、安心及具地方特色的農產品，開拓小農行銷管道，創造商機，增加農民收益。

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苗縣府農業處今天在縣府第一辦公大樓大廳召開「貓裏豐味-農會社區小舖聯合行銷」記者會。議長鍾東錦希望各農會不要僅限賣單一農會產品，能相互協助行銷相關特色農產品，拓展更多的通路。

徐耀昌指出，苗栗縣一年四季都生產有優質的水果等農產品，如椪柑、葡萄、甜柿、草莓、杭菊、芋頭、蜂產品、香菇、木耳、紅茶、東方美人茶等，各鄉鎮市農會亦運用在地農產發展出具有特色的農特產品及伴手禮，歡迎全國遊客持五倍券、農遊券到苗栗縣體驗農村旅遊，泡湯、品嘗美食等，感受苗栗縣農業創新發展能量。

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