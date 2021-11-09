百元歌劇音樂會狂賣千張 張正傑：盼帶動疫後藝文市場

親子音樂會票價比看電影便宜。（記者黃旭磊攝）

2021/11/09 16:48

〔記者黃旭磊／高雄報導〕疫情解封後，音樂廳取消梅花座、藝FUN券也在明天開始使用，大提琴家張正傑親子音樂會兒童票價只要1百元，狂賣上千張，並將在高雄市衛武營舉辦輪椅公益音樂會，招待輪椅族朋友於戶外聆聽卡門歌劇。

「疫情讓家庭收支受到很大影響，希望帶動整體藝文市場。」張正傑今天表示，親子音樂會-兒童歌劇院成人票200元、兒童票100元，破天荒比坊間電影還低價，就能享受熟悉的卡門、塞爾維亞理髮師、茶花女等超過10齣歌劇最精華片段，門票銷售上千張近乎完售。

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「兒童歌劇院二部曲」12月4日（六）晚間於衛武營國家藝術文化中心音樂廳舉行，由女高音蔣啟真、次女高音鄭海芸、男高音王典、男中音林政勳、小提琴林天吉、林淑婷及中提琴許曉虹共同演出。

張正傑說，對家戶來說，闔家聽音樂會花不少錢，謝謝中鋼、光洲建設等贊助單位讓票價壓低，在衛武營這個國家南台灣最重要音樂場所，為兒童做一場音樂會，揮別疫情回到熟悉舒適的音樂環境。

「輪椅族音樂會」免費報名，陪同者限1人，11月21日（日）下午4點於衛武營榕樹廣場舉行，活動由中鋼集團教育基金會贊助，弦樂四重奏搭配次女高音翁若珮、男中音林政勳演出。

張正傑盼帶動疫後藝文市場。（記者黃旭磊攝）

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