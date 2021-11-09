嘉縣成立智慧農業整合平台 編列1800萬補助農民裝設備

嘉義縣長翁章梁（中）參觀各項智慧農業設備。（記者林宜樟攝）

2021/11/09 15:21

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣府為推動發展智慧農業技術，縮短農友摸索時間，啟動智慧農業推動計畫，今天宣布成立「智慧農業跨域整合平台」，成員有農民、政府、學界及技術業，縣長翁章梁並宣布，已編列1800萬元經費，補助農民、農團一半的裝設智慧農業設備經費，上限100萬元，預計明年可開始申請。

縣府今天在食安大樓舉辦平台成立及交流會，翁章梁、農委會科技處長王仕賢、縣議員林秀琴、許有疆、陳文忠、林緗亭、姜梅紅及平台成員到場，現場展示各種智慧農業設備，如肌力裝、環境監控系統、旱田感測器、無人機及智慧傳感器等。

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翁章梁說明，為縮短農友獨自在技術應用上摸索的時間，智慧農業跨域整合平台，將做為農友和業界媒合管道，以成功案例分析示範及經驗分享。

智慧農業跨域整合平台成員有農民、政府部門、學研單位及技術業等44名成員，透過瑠公農業產銷基金會協助，發行月刊整理智慧農業資訊供農民參考。

種植玉女小番茄、洋香瓜的大原山農場負責人周慶原說，農園已有裝設儀器監測陽光、空氣及水，並可遠端控制抽風、灑水設備，加入平台可分享、獲得各種數據，協助決策。

王仕賢說，智慧農業設備如肌力裝工作服，農民穿著修剪採收時，可省下4到5成的肌力消耗，各項創新的設備讓農民生產時提高效率，減低風險，謝謝嘉義縣走出第一步。

翁章梁表示，智慧科技農業是未來趨勢，縣府整合雙向跨域平台，幫助農友了解智慧農業，農友也可回饋學界研究，為減輕農民初期建置智慧農業設備的負擔，明年度起將補助農民及農民團體設置設備，提升智慧農業發展。

翁章梁說，嘉義縣推動智慧農業，針對農民需求導向做垂直性整合，平台協助生產端導入智慧農業，實際應用，對農業科技產業發展有相輔相成作用，馬稠後產業園區與未來嘉義科學園區歡迎相關業者進駐。

嘉義縣府成立「智慧農業跨域整合平台」。（記者林宜樟攝）

各項智慧農業設備。（記者林宜樟攝）

肌力裝可應用在農業，減輕農民負擔。（記者林宜樟攝）

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