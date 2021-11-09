為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    嘉縣成立智慧農業整合平台 編列1800萬補助農民裝設備

    嘉義縣長翁章梁（中）參觀各項智慧農業設備。（記者林宜樟攝）

    嘉義縣長翁章梁（中）參觀各項智慧農業設備。（記者林宜樟攝）

    2021/11/09 15:21

    〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣府為推動發展智慧農業技術，縮短農友摸索時間，啟動智慧農業推動計畫，今天宣布成立「智慧農業跨域整合平台」，成員有農民、政府、學界及技術業，縣長翁章梁並宣布，已編列1800萬元經費，補助農民、農團一半的裝設智慧農業設備經費，上限100萬元，預計明年可開始申請。

    縣府今天在食安大樓舉辦平台成立及交流會，翁章梁、農委會科技處長王仕賢、縣議員林秀琴、許有疆、陳文忠、林緗亭、姜梅紅及平台成員到場，現場展示各種智慧農業設備，如肌力裝、環境監控系統、旱田感測器、無人機及智慧傳感器等。

    翁章梁說明，為縮短農友獨自在技術應用上摸索的時間，智慧農業跨域整合平台，將做為農友和業界媒合管道，以成功案例分析示範及經驗分享。

    智慧農業跨域整合平台成員有農民、政府部門、學研單位及技術業等44名成員，透過瑠公農業產銷基金會協助，發行月刊整理智慧農業資訊供農民參考。

    種植玉女小番茄、洋香瓜的大原山農場負責人周慶原說，農園已有裝設儀器監測陽光、空氣及水，並可遠端控制抽風、灑水設備，加入平台可分享、獲得各種數據，協助決策。

    王仕賢說，智慧農業設備如肌力裝工作服，農民穿著修剪採收時，可省下4到5成的肌力消耗，各項創新的設備讓農民生產時提高效率，減低風險，謝謝嘉義縣走出第一步。

    翁章梁表示，智慧科技農業是未來趨勢，縣府整合雙向跨域平台，幫助農友了解智慧農業，農友也可回饋學界研究，為減輕農民初期建置智慧農業設備的負擔，明年度起將補助農民及農民團體設置設備，提升智慧農業發展。

    翁章梁說，嘉義縣推動智慧農業，針對農民需求導向做垂直性整合，平台協助生產端導入智慧農業，實際應用，對農業科技產業發展有相輔相成作用，馬稠後產業園區與未來嘉義科學園區歡迎相關業者進駐。

    嘉義縣府成立「智慧農業跨域整合平台」。（記者林宜樟攝）

    嘉義縣府成立「智慧農業跨域整合平台」。（記者林宜樟攝）

    各項智慧農業設備。（記者林宜樟攝）

    各項智慧農業設備。（記者林宜樟攝）

    肌力裝可應用在農業，減輕農民負擔。（記者林宜樟攝）

    肌力裝可應用在農業，減輕農民負擔。（記者林宜樟攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    嘉縣編列6000萬振興庶民產業 獎勵金照顧攤商
    2021/11/04 16:47

    嘉縣編列6000萬振興庶民產業 獎勵金照顧攤商
    智慧農業高雄隊成軍 陸海空大進擊
    2021/10/26 23:45

    智慧農業高雄隊成軍 陸海空大進擊

    寒冬來襲！禦寒神物「超導被」上市
    官網上線！嘉縣振興加碼抽豪宅遊艇 消費累計500就可抽
    2021/10/21 16:38

    官網上線！嘉縣振興加碼抽豪宅遊艇 消費累計500就可抽
    嘉縣推團旅補助每人1000 符合5條件就有
    2021/10/13 14:43

    嘉縣推團旅補助每人1000 符合5條件就有

    New Focus Lv2超質型
    生活今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播