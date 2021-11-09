突尼西亞線上國際工程與科技節 我國學生奪2金1銀

金牌得主數學組選手陳竹欣（左）和張竣為（右）。（科教館提供）

2021/11/09 15:14

〔記者林曉雲／台北報導〕2021年突尼西亞線上國際工程與科技節（I-Fest2），我國學生提出3件作品參賽，成功全壘打，奪下2金1銀的佳績。

科教館選拔國手出賽，包括馬偕醫學院醫學系學生張竣為、台大資訊工程學系學生陳竹欣、台北醫學大學醫學系學生李芊葳、桃園市私立育達高中學生翁立恩、桃園市立內壢高中學生余書帆、台北市明倫高中學生葉軒佑，共提出3件研究作品參賽。

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科教館長劉火欽說明，突尼西亞國際工程與科技節為非洲最大型的科學賽事，於11月5日至7日於線上辦理，今年有211件作品，來自34個國家、約316名學生參與，我國學生研究作品全數獲獎，為國爭光。

張竣為及陳竹欣以《圓例覺醒》作品獲得金牌，主要在研究n維空間中特殊圖形的n+1組線段比例的乘積，透過高中課綱內的「向量」，就能探討出乘積的上界和下界，而在二維平面時，甚至利用向量和反演2種不同方式來進行探討。

翁立恩、余書帆及葉軒佑以作品《愛的約束-鼻胃管自拔監控暨約束手環》獲得金牌，更獲選為TOP40台灣代表作品，為改善問題台灣醫療通報事件之首的鼻胃管脫落，設計一款照護輔助手環，藉由EMG Sensor來偵測手指動作，搭配3組感應距離不同的RFID讀取器，來偵測手部與鼻胃管接頭距離。

他們說明，當系統認為患者有自拔危險時，便啟動約束裝置，由手環彈射出彈性布將手掌包覆，並發出警告聲響及手機訊息，研究成果可以避免患者面臨二次插管的危害、減輕照護者及護理人員的負擔，是長照時代的重要幫手。

李芊葳以作品《Solar Powering Day and Night with Boxed Micro-Biosphere》獲得銀牌，發展出結合數種能彼此共生且能產電的微生物來建構一種生物太陽能電池，特色是藉由建立密閉式的生態循環系統，使這種生物電池能夠在不添加培養基的情況下，長時間維持日夜穩定發電。

金牌得主工程組選手葉軒佑（左）、翁立恩（中）和余書帆（右）（科教館提供）

銀牌得主李芊葳。（科教館提供）

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