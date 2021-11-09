自閉症青年是拼圖高手 屏東勝利之家推「代客拼圖」助圓夢

林軒丞拼圖時相當專注。（記者羅欣貞攝）

2021/11/09 14:02

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東基督教勝利之家21歲重度自閉症青年林軒丞，是位具備達人等級技能的拼圖高手，小學六年級時只需1小時多，就能完成1千片的拼圖，勝利之家最近協助他展開職涯準備，盼透過接案「代客拼圖」發揮專長，籲請民眾踴躍支持。

現年21歲的林軒丞，在屏東基督教勝利之家成人中心接受服務，有著靈巧雙手、敏銳圖像思考力，具備達人等級的「拼圖技能」，他在幼兒園時，因不善與人互動、缺少言語表達，家人帶他就醫檢查後才發現為自閉症。童年時期，父親購買兒童拼圖給軒丞玩，發現他能專注又迅速地完成。

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初到勝利之家接受服務時，教保老師透過「拼圖」讓他不斷進步；沒有口語表達能力，參與活動時，軒丞偶爾會大叫或從椅子彈跳到腿有瘀青；為了幫助他適應新生活及展開自理能力訓練，教保員與他溝通，只要參與活動10分鐘，就能選擇自己喜愛的事物，軒丞首選總是拼圖。

過去軒丞無法分辨衣物是否穿過，經常混在一起，觀察到他對於圖案的敏銳，老師在衣櫃標示圖片並耐心提醒、讚美，教導他區分污衣丟到洗衣籃內，現在他不僅能完成這項自理任務，做完還會「比讚」給老師回應。

屏東勝利之家陳秀琴主任表示，拼圖對軒丞來說不僅僅是專長，更是生活中最熱愛的事物，然而千片以上的拼圖，價格所費不貲，中心或家庭難以持續添購大量新拼圖，因此和他的家人討論後，屏東勝利之家規畫為軒丞展開工作訓練，幫助他透過熱愛的事物接案工作。

盼望透過接案「代客拼圖」，讓專屬於他的圖像思考力及固著力得到發揮，並靠自己的力量，可以長久投入在最愛喜好中。收入將直接匯入軒丞的儲蓄帳戶，學習儲蓄及零用錢使用訓練，中心將與家長討論，協助軒丞妥善運用。喜愛蒐藏拼圖，願支持屏東自閉症青年實現自我的民眾，可電洽08-7366294分機229屏東基督教勝利之家戴君瑞社工聯繫。

勝利之家教保老師透過拼圖，協助林軒丞不斷進步。（記者羅欣貞攝）

林軒丞（右）的作品。（記者羅欣貞攝）

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