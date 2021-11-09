淡水木下靜涯故居即將重新開放 工作坊、講座打頭陣

新北市立淡水古蹟博物館將於19日、12月4日及11日三天，推出木下靜涯工作坊及講座，邀請到市政顧問蔡葉偉（左）及展覽顧問江秋瑩（右）分享記憶中的木下靜涯。（新北市立淡水古蹟博物館提供）

2021/11/09 13:30

〔記者林欣漢／新北報導〕已故日本畫家木下靜涯是影響台灣東洋畫風發展的重要人物之一，他在新北市淡水的住所、歷史建築淡水木下靜涯舊居，整修後即將對外開放，新北市立淡水古蹟博物館將於19日、12月4日及11日三天，推出木下靜涯工作坊及講座，15日中午12點在淡水古蹟博物館官網免費報名，額滿為止。

淡水古蹟博物館表示，木下靜涯本名木下源重郎，號靜涯，以膠彩畫見長，曾任台灣美術展覽會、台灣總督府美術展覽會東洋畫部審查員，影響台灣東洋畫風格的發展，在淡水的舊居更是當時畫家們的聚集場所，成為涵養美術發展的重要平台。他的作品常見觀音山、淡水河及飄盪的舢舨船，淡水潮濕的空氣與雲霧，在他畫筆下表現得淋漓盡致。

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木下靜涯舊居又名「世外莊」，是清末時期建造的台洋混合式建築，展現傳統三開間格局，2010年登錄為歷史建築，但建物殘破待修多年，所有權人國有財產署編列2千多萬元經費修繕。

淡水古蹟博物館表示，配合木下靜涯舊居即將開放，與新北市美術館合作推出一系列的講座、工作坊及小旅行，帶大家認識推展台灣美術史有重要角色的木下靜涯。

首場講堂預計邀請國立台灣藝術大學美術學院院長陳貺怡、市政顧問蔡葉偉及展覽顧問江秋瑩對談，蔡葉偉長期關切舊居修復，江秋瑩是木下靜涯學生蔡雲巖的兒媳婦，珍藏多件木下靜涯的遺作，並分享記憶中的木下靜涯。

工作坊由藝術家陳珮怡示範膠彩畫並安排體驗課程。講堂邀請國立台灣師範大學美術系主任白適銘以木下靜涯的作品，討論相關繪畫主題與地方、生態、風景的關係及對台灣畫壇的影響。

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