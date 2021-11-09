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    中市水湳經貿園區閒置空地建陽光球場 有譜

    市府規劃在水湳經貿園區興建水湳經貿園區陽光籃（排）球場，明年暑假完工。（記者蘇金鳳攝）

    市府規劃在水湳經貿園區興建水湳經貿園區陽光籃（排）球場，明年暑假完工。（記者蘇金鳳攝）

    2021/11/09 13:26

    〔記者蘇金鳳／台中報導〕水湳經貿園區凱旋路有一塊用地過去舉辦花博開幕式，至今閒置，運動局長李昱叡今天在市議會表示，市府今年編列6500萬元預算，積極推動水湳經貿園區陽光籃（排）球場興建計畫，將建置10面籃球與排球可搭配使用的場地，包含籃球場預留排球柱孔等，未來可供運動集訓或賽事舉辦使用；此案委設現已上網招標，如招標順利，工程預計明年初發包，明年暑假完工。

    水湳經貿園區凱旋路有一塊用地過去舉辦花博開幕式，至今閒置，市議員張廖乃綸今天在市議會教育文化部分業務質詢表示，該區塊在花博開幕結束後，都未規劃用途，現在是一大片光禿禿的水泥地，市府未善用非常可惜。

    張廖乃綸表示，她曾向市府建議，應打造成陽光球場，讓年輕人讓附近民眾或年輕朋友就近運動。

    運動局長李昱叡，目前初步規劃將設置10面籃球場，也可以整合排球場使用，因為排球也是很重要的戶外運動項目，因此，希望這個水湳的陽光球場能以籃球和排球為主。

    此外，張廖乃綸也關切西屯區文小91用地闢建足球場的進度，她表示，西屯區的足球運動相當興盛，各學校幾乎都有足球隊，文小91福和段目前正闢建8人制足球場，教育部體育署補助1500萬元，市府運動局及盧秀燕市長努力自籌1000萬元，聯手促成這項建設，後續還要在旁邊闢建一處11人制足球場，運動局應該積極向中央爭取經費補助，足球場的配套設施，包括廁所、看台、器材室、休息室及照明設備等都要同步建設。

    運動局長李昱叡說，文小91標準8人足球場的工程，預計明年3月可以完工，配套設施也同步規劃，並且會視未來使用率和使用量評估是否增設，運動局也會維護在地學校及選手的使用權益。

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