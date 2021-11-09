衛武營連番好戲 台灣本土馬戲特技、女馬戲驚奇演出

6名90後青世代女子展演「#Since1994」。（衛武營提供）

2021/11/09 12:18

〔記者黃旭磊／高雄報導〕福爾摩沙馬戲團、90後青世代女子等10多齣精彩馬戲表演，本月連番於衛武營戲劇院及Youbube頻道等多處上演，展現雜耍、特技及女性身體自主意識。

「馬戲表演包羅萬象，與衛武營創新態度契合」，衛武營國家藝術文化中心總監簡文彬今天表示，馬戲平台從2016年舉辦至今，與國內外表演者共同打造觀演交流平台，今年主題「馬戲·人生」首推現場和線上複合式平台，邀請各國人士藉由「馬戲馬拉松」現場演出、「馬戲實境秀」線上節目、推廣共學及展覽，分享疫情創作回應。

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我國知名福爾摩沙馬戲團，繼「一瞬之光」及「苔痕」後推出年度製作「嘛係人」，導演陳冠廷醞釀3年，展演日常吃飯、刷牙、追公車等馬戲表演，透過雜耍、特技舞蹈、大環等特技，演出超人、凡人日常競逐賽局，11月26日（五）、11月27日（六）於戲劇院演出。

全女性創作女馬系列「#Since1994」首次於平台登場，由6名90後青世代女子展現真實獨白，從女性衣櫃出發聚焦馬戲、女性、物件等元素，11月27日（六）、11月28日（日）在戲劇院演出。

「馬戲行內話」共學講座從11月22日（一）至11月25日（四）每晚8點開講，來自臺灣、日本、美國、加拿大、澳洲、韓國、新加坡等馬戲從業人員，分享當代馬戲發展和未來前景，四場分別為「百變的馬戲人生：臺灣馬戲與特技藝術家的線上趴」、「亞太馬戲製作與策展的陪伴之路ft. CAN亞洲馬戲網絡與他們的好朋友」、「為何馬戲是當代藝術的解藥？一起準備《火箭發射：永不停歇的當代馬戲，24位大師的創作方程式》」、「馬戲朝聖之路：前進加拿大TOHU當代馬戲藝術製作與推廣中心&美國馬戲人才資料庫Circus Talk」，相關活動請洽衛武營官網。

圓劇團與法國傑若・湯瑪士劇團（Compagnie Jérôme Thomas）共創「手路」。（圓劇團提供）

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