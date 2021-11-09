鹿港小吃宴升級版「鹿溪宴」菜色曝光 明豐珍牛舌餅首加入

年年秒殺的鹿港小吃宴升級為鹿溪宴，由總鋪師的手作路菜與在地小吃譜成美味雙重奏。（記者劉曉欣攝）

2021/11/09 12:09

〔記者劉曉欣／彰化報導〕年年秒殺的鹿港小吃宴去年升級為「鹿溪宴」，由在地小吃搭配總鋪師的手路菜來呈現鹿港味，今天公布菜單，不只有饅魚、烏魚子與野生蝦猴，排隊名店的兔仔寮明豐珍牛舌餅首次加入，每桌4000元可享用10道主菜、5樣前菜、4道甜點，再加上米粉與個人專屬碗盤當伴手禮，CP值大爆表，將於16日開放報名。

「鹿溪宴」是鹿港小吃宴的升級版，已創下連續9年的秒殺紀錄，鹿港鎮長許志宏表示，今年將於11月27日、28日晚間在文小五預定地登場，以總鋪師手做菜與地小吃來共同譜出美味雙重奏，為符合防疫規定，今年桌數降為每場100桌，也就是連續兩天活動共辦200桌。

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鹿港鎮公所表示，每年的菜色都會翻新，今年首次端上桌的是烏魚蒜與三絲捲，都是總鋪師的拿手菜，目前是吃烏魚的最佳時節，「烏魚蒜」滋補又暖胃；三絲捲則手工現包，用料有荸薺、蝦米、洋蔥與青蔥，吃得到總鋪師的好滋味。

鹿港鎮公所指出，今年首度上桌的還有排隊名店，也就是兔仔寮明豐珍牛舌餅，民眾購買都要拿號碼牌，當天現當天賣，這次參加「鹿溪宴」，不必排隊、不必代購，就可以吃到超級人氣牛舌餅；同時搭配第一市場內也是人氣滿滿的阿婆麻糬，讓民眾一次品嘗兩種人氣點心。

今年「鹿溪宴」也端上蚵仔煎、麵線糊、櫻花蝦芋丸等在地小吃，百年老店蔡澤記也有提供招牌燕餃讓總鋪師煮「燕餃湯」，每人都有專屬的特製餐具，吃完就可以自行帶回去當伴手禮。

鹿港鎮公所指出，今年「鹿溪宴」將於11月27日、28日晚間在文小五登場，每桌4000元，27、28日分成兩梯次辦理，每梯次各舉辦100桌，每梯次報名方式為現場報名20桌、網路報名20桌、傳真報名60桌，每人限報1桌，將於11月16日上午8點半開放報名。

鹿港排隊名店的兔仔寮明豐珍牛舌餅首次端上「鹿溪宴」，搭配第一市場的阿婆麻糬，兩種超人氣點心讓人一次吃到滿足。（記者劉曉欣攝）

今年鹿溪宴首次將「烏魚蒜」上菜，在入冬吃烏魚滋補暖胃。（記者劉曉欣攝）

今年「鹿溪宴」的前菜，有野生蝦猴酥、烏魚子、饅魚、鹽粉蛤，都是道地的鹿港海味。（記者劉曉欣攝）

鹿港蚵仔煎今年也列入「鹿溪宴」的菜單，要讓人吃到滿滿的鮮蚵。（記者劉曉欣攝）

來鹿港必吃的麵線糊，別懷疑就是沒有大腸，鹿港人只加赤肉。（記者劉曉欣攝）

鹿港百年老店蔡澤記提供燕餃，由總鋪師烹煮的燕餃湯。（記者劉曉欣攝）

鹿港小吃宴升級為鹿溪宴，每桌4000元，CP值超高。（記者劉曉欣攝）

鹿溪宴有個人專屬餐具，上頭有吉祥紋飾，用完就可以帶回家。（記者劉曉欣攝）

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