第3屆「國際青年領袖峰會」線上舉辦與國外英語交流

第3屆「國際青年領袖峰會（IYLS 2021）」在新北市南山中學舉行。（記者翁聿煌攝）

2021/11/09 11:44

〔記者翁聿煌／新北報導〕第3屆「國際青年領袖峰會（IYLS 2021）」今天在新北市南山中學舉行，由來自台灣、印尼、新加坡及中國學生，於9日至11日在疫情下毅然挑戰線上與線下的青年會議，與來自中國、印尼、及新加坡的學生，就文化、教育、平等、健康4大國際關心的主題，以全英文共同討論世界現況及提出解決方案。

青年領袖峰會是由新加坡教育部高級顧問洪偉雄倡議，每年由亞洲不同地區的高中生輪流舉辦，以「團結聚力、多元創意」為主旨，針對國際議題提出青年倡議，培育具有雙語能力及國際觀的領袖人才，本屆會議也邀請到美國MCI中央中學校長、美國夏威夷駐台灣辦事處雷均處長、國立師範大學健康促進與衛生教育學系張鳳琴系主任、馬來西亞檳城NGO創辦人黃麗容博士為大會專題演講。

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新北市教育局長張明文以視訊致詞指出，透過「國際青年領袖峰會」活動可以打造國際領袖、跨國人才，增進彼此理解，希望在疫情後，未來各國師生可以來新北參加實體峰會，並且來體驗新北的景點和豐富的人文風情，祝福大會圓滿成功。

南山中學校長蔡銘城說，會議除邀請各領域重要的專家學者進行主題演講外，更跨越線上線下，增加了許多互動文化環節，除了各國代表學校分別錄製介紹該校與該地區的城市影片外，也進行各地文化的推廣，南山中學提供彩繪材料給各校，一起進行陶板彩繪，同時介紹台灣各地的風情文化，另外也將新北市各種特色產產介紹給各國，利用「吃播時間」營造熱鬧的氣氛，讓新北市各地師生都能了解，並在國際上發聲。

張明文以視訊勉勵與會師生。（記者翁聿煌攝）

參加國際青年峰會的學生須以全英文與國外學生溝通。（記者翁聿煌攝）

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