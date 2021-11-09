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    身障、遲緩兒優先進公幼 新北特殊需求鑑定12月起報名

    111學年度學前特殊教育需求幼兒優先入園鑑定安置12月開放報名。示意圖（新北市政府教育局提供）

    111學年度學前特殊教育需求幼兒優先入園鑑定安置12月開放報名。示意圖（新北市政府教育局提供）

    2021/11/09 10:44

    〔記者周湘芸／新北報導〕新北市111學年度學前特殊教育需求幼兒優先入園鑑定安置12月1日至30日開放報名，凡設籍新北市學齡滿2至5歲（2016年9月2日至2020年9月1日出生者），符合資格者，可至新北市各公立國中小附設幼兒園及新北市學前特殊教育資源中心中和區秀山國小報名。

    教育局表示，為讓身心障礙或發展遲緩幼兒優先進入公立及非營利幼兒園，每年皆辦理學前特殊教育需求幼兒優先入園鑑定安置作業，領有身心障礙證明、新北市合約評估鑑定醫院綜合報告書或診斷證明，未領有證明，但幼兒發展與同齡孩子明顯落後或異常特殊狀況者，均可申請。

    教育局指出，111學年度優先入園鑑定安置提供2個報名區間，第一階段為12月1日至15日，可至新北市各公立國中小附設幼兒園報名；第2階段為12月16日至30日，可至新北市學前特殊教育資源中心報名。

    另外，教育局指出，將分別於11月13日上、下午各一場於新北市政府5樓507會議室，11月21、27日於新北市政府3樓307簡報室，辦理4場家長說明會，報名資訊可電洽新北市學前特殊教育資源中心（02）8943-2041，相關資訊也可至新北市幼兒教育資源網站查詢。

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