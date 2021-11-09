表妹玩壞5萬人偶姑姑拒賠 阿嬤拿錢善後原PO拒收︰姑姑要道歉賠償

球型關節人偶（Ball-Jointed Doll）作工精細，價值高昂。圖為BJD示意圖，與本新聞無關。（歐新社）

2021/11/09 11:10

〔即時新聞／綜合報導〕有女網友在Dcard發文表示自己收藏了一尊價值5萬的精緻的BJD（Ball-Jointed Doll，球型關節人偶），她視作寶貝兒子般在對待，不料遭表妹弄壞，她氣炸立刻找姑姑要求賠償，姑姑不願賠償5萬元，引發彼此之間的爭吵，阿嬤看不下去，拿出5萬元現金要幫姑姑賠償，息事寧人，但她堅決不收，強調「我要道歉+姑姑自己的賠償」。

有女網友在Dcard崩潰發文，稱表妹壞了她5萬塊的收藏，當時讀小一的表妹剛好來家中做客，當時她並不在家，沒想到等到她回家打開房門，竟發現視作寶貝兒子般的人偶四肢散落在地上，皮筋跟鉤子都壞了，而表妹正在玩「殘肢」，原PO幾乎是尖叫質問「妳在幹嘛」，沒想到表妹竟回是媽媽（原PO的姑姑）說可以玩。

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原PO氣炸衝去質問親戚，沒想到對方竟說沒注意表妹在玩什麼，她氣瘋表示那尊人偶將近5萬元，親戚先是質疑這個價格，直到原PO出示購買紀錄，才改口「那也是妳沒有鎖好房門啊，而且我們以為那只是普通的芭比」，事後姑姑只願意賠償5000元，原PO怒去報警。

姑姑不願賠償，不但飆罵「不過就是破塑膠，有至於把一家人鬧得那麼難看嗎？一點事都不懂，都幾歲的人了，錢我不可能會賠那麼多，最多1萬」，還拿出一家人等語頻頻對她情緒勒索。

原PO更新事件的最新處理進度，「我奶奶今天拿著5萬塊的現金來找我，然後讓我收下不要跟姑姑計較了」她強調，奶奶都已經一把年紀了，還要幫姑姑擦屁股，令人覺得非常不應該，「我嚴肅地表明，我要道歉+姑姑自己的賠償，而且我姑姑家並不困難，她只是真的摳，也不知道她態度踩那麼硬到底在幹嘛」。

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