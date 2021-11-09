掉漆！南投天梯復營運 石時鐘及人面石快被雜草吞沒

南投縣竹山鎮太極峽谷梯子吊橋園區重新對外營運，峽谷地形景觀是一大特色。（記者謝介裕攝）

2021/11/09 07:49

〔記者謝介裕／南投報導〕南投縣竹山鎮太極峽谷天梯風景區在睽違2年後，於7日開幕重新對外營運，惟前往遊玩的民眾卻發現「石時鐘」及「人面石」兩大熱門景點，幾乎遭叢生的雜草掩沒而失去光彩，盼縣府能隨著後續路牌、路標導覽解說工作一併改善。

俗稱「天梯」的梯子吊橋，座落於竹山鎮大鞍里太極峽谷地區，尤其，諸多景點形成的背後還充滿故事性，更加耐人尋味，地方民眾說，以「飛來石」景點而言，便是2001年桃芝颱風挾帶狂風暴雨來襲，才造成重達數百噸的巨石，突然掉落且卡在玉福吊橋下的陡峭山壁，當時縣府及公所人員分析、研判，可能是洪水引發土石流將巨石從上游往下推動，等到洪水與土石流退去才造成巨石卡在峽谷半空中的奇觀，讓人看到大自然神奇力量之餘，也提醒民眾注意水土保持的重要性。

請繼續往下閱讀...

民眾表示，「人面石」景觀也是因溪谷沖刷力量形成的，不過，前來遊玩的民眾發現因叢生的雜草及青苔遮掩，使得峭壁巨石上的人臉輪廓及眼睛、鼻子、嘴巴等部位，也顯得愈來愈不清晰。

而在1999年921大地震後，天梯對面的峭壁剛好被震裂凹陷，不但狀似時鐘，且還有時針、分針，並指向地震發生當下時間1點47分的位置，縣府遂順應民意將此景取名「石時鐘」，也可謂是地牛翻身留給天梯園區的印記，別具歷史價值與意義，如今也被荒煙蔓草吞噬，幾乎已看不到其蹤影，令人覺得十分可惜，盼縣府能連同「人面石」景觀儘速改善，切莫暴殄天物。

南投縣政府觀光處長陳志賢解釋表示，「石時鐘」及「人面石」的確是上天給予園區難得的珍貴禮物，但兩景點共同特性就是位處地勢陡峭、險峻的峭壁，根本沒有路徑可接近，因此該處打算保留沒有人工雕飾的原貌，以示對於大自然的敬重。

而園區開幕後，加強告示牌及路標導引設施，則是下一步執行的重點，屆時，也會豎立告示牌增進遊客對園區景點來龍去脈之瞭解，萬一日後「石時鐘」及「人面石」2處景點，真的因叢生的雜草、青苔被遮掩，也不會影響其應有的教育意義，同時呼籲遊客遵守「只能遠觀不可褻玩」原則，避免破壞峽谷形成的特殊地形景觀，進而確保遊憩品質及安全。

南投縣竹山鎮太極峽谷天梯風景區在921大地震後，峭壁出現「石時鐘」景觀，令人嘖嘖稱奇。（資料照）

南投縣竹山鎮太極峽谷天梯風景區中的「石時鐘」景觀，目前幾乎被雜草吞沒看不清。（記者謝介裕攝）

南投縣竹山鎮太極峽谷天梯風景區中的「人面石」景觀，係因峽谷經年累月遭溪流沖刷而形成的人臉模樣，令人讚嘆不已。（資料照）

南投縣竹山鎮太極峽谷天梯風景區中的「人面石」景觀，遭雜草、青苔等雜物遮掩，民眾希望縣府能改善。（記者謝介裕攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法