柯文哲夫婦接力酸AZ「即期品」 醫反彈：以為是網購想退貨就退貨？

針對我國自購的第13批AZ疫苗效期只到11月30日，台北市長柯文哲（圖右）及其妻子、醫師陳佩琪（圖左）都質疑為何要用「即期品」，對此醫師陳昶宇質疑「當國際疫苗採購是網購，想退貨就退貨喔？」（圖翻攝柯文哲臉書）

2021/11/09 16:37

〔即時新聞／綜合報導〕針對我國自購的第13批AZ疫苗效期只到11月30日，台北市長柯文哲及其妻子、醫師陳佩琪都質疑為何要用「即期品」，對此台北市立聯合醫院忠孝院區消化內科主治醫師陳昶宇質疑「當國際疫苗採購是網購，想退貨就退貨喔？」屏東醫院心臟血管外科醫師吳欣岱也感嘆，「有專業背景的人用專業作為政治攻擊手段時，共同承擔副作用的永遠是徬徨的民眾。」

我國自購第13批AZ武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫苗59.4萬劑上週六抵台，但針對效期只到11月30日，引起外界議論紛紛，對於中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，全球疫苗仍處搶貨階段，才依據國內疫苗接種量能訂購，台北市長柯文哲傳出在媒體採訪時嗆莊「他（莊人祥）智商不到70嗎？」引發外界嘩然，事後市府發言人陳智菡則稱，柯受訪發言的原文為「奇怪！他（莊人祥）是『認為我』智商不到70是不是？」因現場較為吵雜，加上戴著口罩不易分辨嘴形才引發誤解。

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不過柯的妻子陳佩琪也在臉書發文開酸，嗆「人要圓謊瞎掰，也要聰明些」、「應該不會有人想買即期品，想幫疫苗公司做功德吧？！」對此醫師陳昶宇將陳佩琪的臉書發文截圖，並發文質疑，之前一直說疫苗不夠才有貨就進，如今疫苗覆蓋率提高、打氣下降，就說為何要進快到期的，還真的當國際疫苗採購是網購，想退貨就退貨喔？陳昶宇也提到，如果「這批疫苗退掉，不幸又有社區疫情反彈，那是不是又要怪政府疫苗進不夠？乾脆怪政府不會算命無法未卜先知算了」。

醫師吳欣岱也發文表示，「公眾人物有時候一句話出去造成的效果，臨床醫療人員要喊破喉嚨才能抵銷」。她表示，當初AZ血栓的罕見副作用，至今大概已經花了不下數十小時在診間、在疫苗施打站、在媒體衛教及澄清，接下來不知道會有多少人開始質疑疫苗的保存期限，只希望大家慢慢的能夠看清，當有專業背景的人用專業作為政治攻擊手段時，共同承擔副作用的永遠是徬徨的民眾，衷心建議政治人物在此刻如果想要博取聲量，就把自己份內的事做好。

在吳欣岱的發文底下也有醫師無奈表示，「最近打疫苗大家都在問保存期限」，其他網友也紛紛留言批評「抹黑很簡單，澄清卻要花10倍力量以上還不一定能解釋清楚」、「已經開始了，重症監護每天都有人質疑是不是疫苗的關係，護理師一直解釋」、「他們根本不在乎，累到的又不是他們」、「拿著專業背景作政治攻擊」，還有人嗆「他有甚麼資格說那是白癡的理由，他自己幹的蠢事也一籮筐」、「就是要台灣亂而已」、「一個連施打都搞亂七八糟施打率倒數第一的在嘴期限？」。

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