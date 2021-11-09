今晨最低溫新北13.8度 天氣轉乾冷明起氣溫更低

中央氣象局指出，今天（9日）東北季風影響，各地明顯轉涼。（資料照）

2021/11/09 07:06

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局指出，今天（9日）東北季風影響，各地明顯轉涼，今日平地最低溫為新北市富貴角的13.8度，新北市五股、台中大甲、桃園茶改場等多個測站也測得14度左右的低溫，此外氣象局提醒，台南以北、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門易有9至10級強陣風，馬祖及高雄、屏東沿海空曠地區亦有較強陣風，今日基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）及恆春半島沿海易有長浪。

氣象局表示，今天迎風面的北部、東半部地區雖有局部短暫雨的機率，但水氣較昨天少，除了基隆北海岸、大台北山區及宜蘭山區陰雨的狀態較多以外，大部分是多雲偶飄短暫雨，中南部受到東北季風影響不大，大多為晴到多雲，中南部山區偶有零星小雨，平地水氣偏少。

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溫度方面，清晨低溫北部及東北部地區約15、16度，中南部及花東地區17至19度，各地明顯轉涼，預測高溫，北台灣及宜蘭不超過20度，花東21至23度，中南部仍有26至28度，日夜溫差較大。

氣象局預估，週三至週五（10日至12日）東北季風影響，天氣型態轉為乾冷，北部、東北部及東部整天仍較涼冷，週四清晨局部地區輻射冷卻效應較明顯，特別在中部以北及東北部的部分區域，低溫降至13至15度，其他地方早晚也較涼冷。

空氣品質方面，9日竹苗、宜蘭、花東空品區及金門、澎湖為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖為「普通」等級

亞洲、大洋洲

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各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 15 - 17 16 - 23 18 - 29 18 - 22

今日各地天氣概況。（圖擷取自中央氣象局）

今日各地紫外線預報概況。（圖擷取自中央氣象局）

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