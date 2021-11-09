為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    今晨最低溫新北13.8度 天氣轉乾冷明起氣溫更低

    中央氣象局指出，今天（9日）東北季風影響，各地明顯轉涼。（資料照）

    中央氣象局指出，今天（9日）東北季風影響，各地明顯轉涼。（資料照）

    2021/11/09 07:06

    〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局指出，今天（9日）東北季風影響，各地明顯轉涼，今日平地最低溫為新北市富貴角的13.8度，新北市五股、台中大甲、桃園茶改場等多個測站也測得14度左右的低溫，此外氣象局提醒，台南以北、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門易有9至10級強陣風，馬祖及高雄、屏東沿海空曠地區亦有較強陣風，今日基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）及恆春半島沿海易有長浪。

    氣象局表示，今天迎風面的北部、東半部地區雖有局部短暫雨的機率，但水氣較昨天少，除了基隆北海岸、大台北山區及宜蘭山區陰雨的狀態較多以外，大部分是多雲偶飄短暫雨，中南部受到東北季風影響不大，大多為晴到多雲，中南部山區偶有零星小雨，平地水氣偏少。

    溫度方面，清晨低溫北部及東北部地區約15、16度，中南部及花東地區17至19度，各地明顯轉涼，預測高溫，北台灣及宜蘭不超過20度，花東21至23度，中南部仍有26至28度，日夜溫差較大。

    氣象局預估，週三至週五（10日至12日）東北季風影響，天氣型態轉為乾冷，北部、東北部及東部整天仍較涼冷，週四清晨局部地區輻射冷卻效應較明顯，特別在中部以北及東北部的部分區域，低溫降至13至15度，其他地方早晚也較涼冷。

    空氣品質方面，9日竹苗、宜蘭、花東空品區及金門、澎湖為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖為「普通」等級

    亞洲、大洋洲

    美洲

    歐洲、非洲

    中國

    各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部
    15 - 17 16 - 23 18 - 29 18 - 22

    今日各地天氣概況。（圖擷取自中央氣象局）

    今日各地天氣概況。（圖擷取自中央氣象局）

    今日各地紫外線預報概況。（圖擷取自中央氣象局）

    今日各地紫外線預報概況。（圖擷取自中央氣象局）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    鋒面通過北、東部有雨 下週低溫急降至12度
    2021/11/06 06:56

    鋒面通過北、東部有雨 下週低溫急降至12度
    14℃！1張圖秒懂未來兩週氣溫 氣象局曝「這天最冷」
    2021/11/05 18:16

    14℃！1張圖秒懂未來兩週氣溫 氣象局曝「這天最冷」

    仿冒孅體茶 醫師呼籲千萬別亂喝
    享受明天好天氣！今有雨、下週一起或有冷氣團報到
    2021/11/04 07:03

    享受明天好天氣！今有雨、下週一起或有冷氣團報到
    週四東半部有雨 中南部留意溫差大、空品差
    2021/11/03 21:40

    週四東半部有雨 中南部留意溫差大、空品差

    第18屆夢想資助計畫資助餐飲服務業疫後復甦
    生活今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播