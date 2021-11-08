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    高雄北門彩虹社區+文創基地 彩繪翻轉老舊社區帶來新風潮

    鳳山區北門里打造彩虹社區。（記者陳文嬋攝）

    鳳山區北門里打造彩虹社區。（記者陳文嬋攝）

    2021/11/08 23:14

    〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄綠園道彩繪帶來新風潮，鳳山區北門里打造彩虹社區，融入在地老店、鳳山火車站意象，吸引民眾拍照打卡，更串聯北門文創基地，展示大陳義胞歷史文物，推出多樣化文創課程，成為特色觀光景點。

    高雄綠園道全長15.37公里，從左營區橫跨到鳳山區，市府都發局推動城市醫美行動，聯手苓雅、鳳山、鼓山、三民區公所，找來14名藝術家彩繪207棟建物壁畫，從鼓山區河邊路到鳳山區鳳松路，打造8公里「高雄綠境」，預計今年底完成彩繪。

    其中鳳山區北門里以老舊社區居多，里長謝秀霞設計七彩幾何圖形，彩繪打造成為彩虹社區，藝術家以在地肉包老店牆面，融入鳳山火車站地標，以Q版漫畫巧妙呈現搭火車、吃肉包意象，逗趣十足。

    值得一提的是，北門文創基地也串聯綠園道，展示許多大陳義胞的歷史文物，也推出文化創意系列課程，包括茶道、手作皮包、精油提煉等課程，榮獲今年高市社區營造銀獎，成為特色觀光景點。

    里長謝秀霞表示，老舊社區都更之路漫長，綠園道彩繪，變身藝術廊道，翻轉老舊社區形象，吸引民眾駐足觀賞，成為熱門拍照打卡景點，帶動地方觀光發展。

    謝秀霞說，未來將推出社區慢活咖啡，搭配紅花風鈴木、阿勃勒花季，讓民眾放慢脚步，在一片花海下，悠閒喝咖啡，欣賞綠園道、彩虹社區之美。

    此外，綠園道彩繪也帶來新風潮，正義火車站附近開了不少新店家，如特色咖啡館等；沿線也有住家花錢整修門面，甚至將住家大門轉向，每天欣賞藝術廊道，民眾直呼心情愉悅!

    鳳山區北門里打造彩虹社區，融入在地肉包老店意象，里長謝秀霞與老闆林志龍搞笑玩創意。（記者陳文嬋攝）

    鳳山區北門里打造彩虹社區，融入在地肉包老店意象，里長謝秀霞與老闆林志龍搞笑玩創意。（記者陳文嬋攝）

    鳳山區北門里打造彩虹社區，融入在地肉包老店、鳳山火車站意象。（記者陳文嬋攝）

    鳳山區北門里打造彩虹社區，融入在地肉包老店、鳳山火車站意象。（記者陳文嬋攝）

    北門文創基地推出茶藝課程受歡迎。（記者陳文嬋攝）

    北門文創基地推出茶藝課程受歡迎。（記者陳文嬋攝）

    北門文創基地推出皮包手作課程。（記者陳文嬋攝）

    北門文創基地推出皮包手作課程。（記者陳文嬋攝）

    北門文創基地展示大陳義胞歷史文物。（記者陳文嬋攝）

    北門文創基地展示大陳義胞歷史文物。（記者陳文嬋攝）

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