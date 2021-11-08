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    不便宜！桃市府、農委會合建社宅 青埔高鐵特區每戶值逾1500萬

    桃園市長鄭文燦（右）今與行政院農業委員會主委陳吉仲（左）簽署「共同興辦社會住宅合作意向書」，將由農田水利署提供三處社宅基地，並出資由市府代為興建。（記者魏瑾筠攝）

    桃園市長鄭文燦（右）今與行政院農業委員會主委陳吉仲（左）簽署「共同興辦社會住宅合作意向書」，將由農田水利署提供三處社宅基地，並出資由市府代為興建。（記者魏瑾筠攝）

    2021/11/08 22:33

    〔記者魏瑾筠／桃園報導〕桃園市政府今與行政院農業委員會簽署「共同興辦社會住宅合作意向書」，將由農田水利署提供3處社宅基地，並出資交由市府代為興建、桃園市社會住宅服務中心招租及維管，其中座落在中壢青埔高鐵特區的基地，將優先推動闢建約80戶社宅，初估土地市值、興建經費價值上看12億元，平均每戶值逾1500萬元。

    桃園市長鄭文燦指出，農水署將分別提供中壢青埔、觀音草漯及桃園中路地區等基地，其中青埔目前沒有社宅，假如市府要自行取得社宅用地，成本十分高昂，透過與農委會合作，將由農委會提供青埔瑞士社區內0.27公頃、約816坪基地，該地點距離桃園高鐵站約僅5分鐘車程，預計今年底啟動設計招標作業，2025年12月竣工招租，2026年6月入住。

    觀音草漯則規劃運用大觀段24、25地號約1862坪的土地，興建觀音區首處社會住宅；桃園區中路特區將使用中路一段八二九地號等十六筆土地，面積約5857坪，地點鄰近南桃園交流道及桃園國際機場。桃園市政府住宅發展處表示，這兩塊地目前都是行政區用地，待完成都市計畫變更為住宅區後，會儘速推動社宅。

    鄭文燦表示，原則上草漯、中路基地會循青埔基地的興建模式，倘若農水署無法負擔興建成本，可研議由市府負擔興建，而3處社宅完工後，均會由社會住宅服務中心進行招租營運管理。

    鄭文燦還說，未來市府會比照現行社宅申租條件及分級租金制度，租金收入盈餘將繳回桃園農田水利事業作業基金。另，市府也將與農委會研議保留一定比例社宅名額供農水署員工入住，提升農水署員工福利權益。

    「地主」農水署桃園水利處對此表示，此次雖無買賣土地問題，但若據市值估算，青埔基地的地價每坪約80萬元，初估光是土地就值逾6.5億元，的確替市府省下大筆經費，另經初步規劃，興建80戶的社宅成本須6億元，會由桃水處全數支應，日後出租預計每年可收益近千萬元。至於另兩處基地雖沒有初估市值，但因基地位處重劃區，且面積大，預估市價也不便宜。

    農委會主委陳吉仲表示樂觀其成，並感謝桃園市於去年底至今年初，台灣遭逢缺水危機時全力協助抗旱，讓桃三灌區保有灌溉水源，順利收成，未來農委會會與市府密切合作，共同興辦社會住宅，藉此活化農水署資產，並將租金盈餘挹注於農民權益及各項水利設施。

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