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    「桃園三界爺文化祭」登場 22尊金身11/12齊聚八德三元宮

    「2021桃園三界爺文化祭」今天在八德區三元宮前廣場正式登場，市長鄭文燦（左三）、主辦的八德區公所區長邱瑞朝、八德三元宮主委呂林小鳳（右三）於會中牽著自行車宣布「水圳微旅行」等系列活動開跑。（記者陳恩惠攝）

    「2021桃園三界爺文化祭」今天在八德區三元宮前廣場正式登場，市長鄭文燦（左三）、主辦的八德區公所區長邱瑞朝、八德三元宮主委呂林小鳳（右三）於會中牽著自行車宣布「水圳微旅行」等系列活動開跑。（記者陳恩惠攝）

    2021/11/08 22:11

    〔記者陳恩惠／桃園報導〕桃園市客家事務局委託八德區公所舉辦「2021桃園三界爺文化祭」，今天在八德區三元宮前廣場舉行啟動儀式；市長鄭文燦表示，今年以「祈新，慶三元」為主題，將三界爺文化祭衍生為台灣感恩節，強調對環境、萬事萬物的感謝，邁入第4屆的系列活動自即日起至13日陸續展開，他也預告，12日正午，全市22座三界爺金身將齊聚三元宮，並舉辦消災轉運賜財法會，最後一天的祈福音樂會中進行令旗交接，將由明年主辦的中壢大崙崇德宮接續。

    鄭文燦說，全國主祀三界爺有122間廟宇，桃園市便以22間主祭宮廟居冠，是地方重要的客家信仰，而三界爺信仰其實與桃園開發史有關，源自於漢人與平埔族人合作，每每完成興建埤塘水圳系統，就近便建立祭祀天官、地官、水官的三官廟，大幅改善的農耕條件，吸引人們開墾，讓桃園成為北部糧倉，進而在用水協調方面產生共同的三界爺信仰，不僅以三官祭祀組織推動水權分配，更是形成早期的水利會組織，這也顯示桃園水圳、埤塘文化與信仰的緊密關聯性。

    鄭文燦表示，今年活動移師八德舉辦，除傳統祭典，八德三元宮先前已於八德國中校內穿堂展出三界爺校園藝文特展，讓學子瞭解在地信仰文化，系列活動還包括「主題特展、水圳微旅行、三界爺同堂來相聚、消災轉運賜財法會、祈福三獻禮、祈福音樂會、平安餐、閩南傳統藝術巡演」等，希望藉由三界爺文化祭活動，讓民眾認識先民開墾土地不易的歷史，能更加珍惜桃園水圳文化。

    八德三元宮主委呂林小鳳說，「三界爺主題特展」已在三元宮展出，民眾可從三界爺信仰中了解客家族群對天、地、水的敬拜情感，今天同時啟動的還有6場次，以騎單車的方式從三元宮出發，行經霄裡大池、玉元宮、元聖宮等，認識沿途水圳文化的「水圳微旅行」活動；12日進行「消災轉運賜財法會」、13日舉行祈求疫情退散、經濟振興的「三獻禮」儀式，主場活動則是13日中午開始的「祈福音樂會」暨平安餐，當晚以閩南傳統藝術巡演結尾。

    她說，今年以創新方式吸引年輕人參加傳統活動，藉此認識三界爺信仰文化，凝聚再地意識，傳承文化的同時也帶動觀光產業發展、促進地方繁榮，讓桃園豐富的客家文化被看見，彰顯三界爺信仰對桃園客家文化的意義。

    桃園市長鄭文燦今天出席「2021桃園三界爺文化祭」活動前，和八德區長邱瑞朝、三元宮主委呂林小鳳先至三元宮上香祈福。（記者陳恩惠攝）

    桃園市長鄭文燦今天出席「2021桃園三界爺文化祭」活動前，和八德區長邱瑞朝、三元宮主委呂林小鳳先至三元宮上香祈福。（記者陳恩惠攝）

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