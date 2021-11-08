他聽到了！聽障童申請助聽器獲准 竟被幼兒園要求退學

議員江肇國、賴佳微、蔡耀頡、張家銨（由右至左）痛指市府為聽損兒申請助聽器流程慢、機種不適合幼童，連幼兒園也要求聽損兒退學。（記者蔡淑媛攝）

2021/11/08 22:03

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中市議員蔡耀頡今天在議會質詢時爆料，龍井區一名5歲男童因右耳聽損，向市府申請輔具助聽器，就讀的私立幼兒園不但拒絕幫忙送件，上週家長自行送件通過後，幼兒園還通知退學，情何以堪；備詢的副市長令狐榮達聽聞也吃驚地說「不可思議、也不應該，會深入了解、排除不當」；台中市教育局長楊振昇當場強調：「台中不容許這種學校拒學情況發生，將深入徹查！」

「單側聽損的孩子，教育不該被犧牲！」蔡耀頡、張家銨、賴佳微、江肇國質詢強調，台中市單側聽損的學生總數為全台之冠，這名男童右側損，只能聽到70分貝的聲音（正常25分貝），利用輔具助聽後可以聽到48分貝聲音，改善上課聽課的情狀，沒想到後學校卻不給孩子受教機會。

請繼續往下閱讀...

蔡耀頡再指教育部國民及學前教育署於去年已有輔具補助辦法，但市府的申請流程卻慢半拍，且至今還在申請有線輔具耳機，部分耳機甚至比學童身高還長，反而造成危險。

蔡耀頡痛批，市府未站在學童角度考量，採購的是過時的有線輔具耳機，完全無視學童正值活潑好動的年紀，有線輔具甚至比孩童的身高還長，過長的線不只阻礙學童上課學習及社交，更造成生活上的諸多不便，更有甚者輔具才使用一個月，線就斷了3次，明明採購規格裡還有更方便使用的無線類型，台中市政府便宜行事的採購流程及品質，令人氣憤。

蔡耀頡批評，台中市對聽損孩子輕忽、輔具採購不上心，管轄的民間幼兒園又發生要求聽損孩子退學，要求市府重視，別讓聽損孩子受到多次傷害，楊振昇回應，教育局會深入調查個案實際狀況，如確實因為聽障而拒絕孩童就學，將依規定開罰；教育局今天也會立即發公文給各級學校，禁止各校因為聽損或各種原因拒絕學生入學，確保學童的受教權。

另有關輔具助聽器採購進度與耳機形式，教育局說明已將需求數量提報給國教署爭取到補助，並已完成輔具採購，後續將提供給已申請的學生；另考量學童年齡與教學效果，且為避免輔具遺失或因掉落損壞，較適用優耳的FM調頻系統，由教育局統一採購有線型輔具，學生使用若遇問題或有需調整情形，市府及特教中心將協助學校處理。

教育局也說明，國教署也於今年7月請各縣市提報單側聽損學生輔具需求數量，市府考量疫情嚴峻，家長帶孩子至醫院進行聽力測試的意願較低，加上後續因疫情停課，為讓調查作業更全面，經與國教署溝通後，將學校申請提報分為8月（舊生需求）及9月（新生需求），並請學校確實協助有需求學生提出申請。

議員質疑市府申請助聽器還停留在過時機種的有線輔具耳機，部分耳機甚至比學童身高還長，造成危險。（議員提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法