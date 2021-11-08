為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    他聽到了！聽障童申請助聽器獲准 竟被幼兒園要求退學

    議員江肇國、賴佳微、蔡耀頡、張家銨（由右至左）痛指市府為聽損兒申請助聽器流程慢、機種不適合幼童，連幼兒園也要求聽損兒退學。（記者蔡淑媛攝）

    議員江肇國、賴佳微、蔡耀頡、張家銨（由右至左）痛指市府為聽損兒申請助聽器流程慢、機種不適合幼童，連幼兒園也要求聽損兒退學。（記者蔡淑媛攝）

    2021/11/08 22:03

    〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中市議員蔡耀頡今天在議會質詢時爆料，龍井區一名5歲男童因右耳聽損，向市府申請輔具助聽器，就讀的私立幼兒園不但拒絕幫忙送件，上週家長自行送件通過後，幼兒園還通知退學，情何以堪；備詢的副市長令狐榮達聽聞也吃驚地說「不可思議、也不應該，會深入了解、排除不當」；台中市教育局長楊振昇當場強調：「台中不容許這種學校拒學情況發生，將深入徹查！」

    「單側聽損的孩子，教育不該被犧牲！」蔡耀頡、張家銨、賴佳微、江肇國質詢強調，台中市單側聽損的學生總數為全台之冠，這名男童右側損，只能聽到70分貝的聲音（正常25分貝），利用輔具助聽後可以聽到48分貝聲音，改善上課聽課的情狀，沒想到後學校卻不給孩子受教機會。

    蔡耀頡再指教育部國民及學前教育署於去年已有輔具補助辦法，但市府的申請流程卻慢半拍，且至今還在申請有線輔具耳機，部分耳機甚至比學童身高還長，反而造成危險。

    蔡耀頡痛批，市府未站在學童角度考量，採購的是過時的有線輔具耳機，完全無視學童正值活潑好動的年紀，有線輔具甚至比孩童的身高還長，過長的線不只阻礙學童上課學習及社交，更造成生活上的諸多不便，更有甚者輔具才使用一個月，線就斷了3次，明明採購規格裡還有更方便使用的無線類型，台中市政府便宜行事的採購流程及品質，令人氣憤。

    蔡耀頡批評，台中市對聽損孩子輕忽、輔具採購不上心，管轄的民間幼兒園又發生要求聽損孩子退學，要求市府重視，別讓聽損孩子受到多次傷害，楊振昇回應，教育局會深入調查個案實際狀況，如確實因為聽障而拒絕孩童就學，將依規定開罰；教育局今天也會立即發公文給各級學校，禁止各校因為聽損或各種原因拒絕學生入學，確保學童的受教權。

    另有關輔具助聽器採購進度與耳機形式，教育局說明已將需求數量提報給國教署爭取到補助，並已完成輔具採購，後續將提供給已申請的學生；另考量學童年齡與教學效果，且為避免輔具遺失或因掉落損壞，較適用優耳的FM調頻系統，由教育局統一採購有線型輔具，學生使用若遇問題或有需調整情形，市府及特教中心將協助學校處理。

    教育局也說明，國教署也於今年7月請各縣市提報單側聽損學生輔具需求數量，市府考量疫情嚴峻，家長帶孩子至醫院進行聽力測試的意願較低，加上後續因疫情停課，為讓調查作業更全面，經與國教署溝通後，將學校申請提報分為8月（舊生需求）及9月（新生需求），並請學校確實協助有需求學生提出申請。

    議員質疑市府申請助聽器還停留在過時機種的有線輔具耳機，部分耳機甚至比學童身高還長，造成危險。（議員提供）

    議員質疑市府申請助聽器還停留在過時機種的有線輔具耳機，部分耳機甚至比學童身高還長，造成危險。（議員提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    助金門65歲以上長者重拾聽力 元健慨捐200台助聽器
    2021/11/02 22:47

    助金門65歲以上長者重拾聽力 元健慨捐200台助聽器
    扶輪社及瀚宇興業贊助聽障生120套助聽器 黃偉哲表揚
    2021/10/29 16:59

    扶輪社及瀚宇興業贊助聽障生120套助聽器 黃偉哲表揚

    仿冒孅體茶 醫師呼籲千萬別亂喝
    「聽」見愛希望工程 百萬助聽器助弱勢
    2021/09/23 17:15

    「聽」見愛希望工程 百萬助聽器助弱勢
    電影「無聲」劇情真實上演 他把聽障女同學推進廁所企圖性侵
    2021/09/01 10:44

    電影「無聲」劇情真實上演 他把聽障女同學推進廁所企圖性侵

    第18屆夢想資助計畫資助餐飲服務業疫後復甦
    最上進的第1名！男童挑戰全國聽障語文賽2連敗 第3次奪冠了！
    2021/03/01 18:33

    最上進的第1名！男童挑戰全國聽障語文賽2連敗 第3次奪冠了！
    謠言終結站》長期使用助聽器讓聽力惡化？食藥署說話了
    2019/02/19 19:37

    謠言終結站》長期使用助聽器讓聽力惡化？食藥署說話了
    生活今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播