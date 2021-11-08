營建材料物價大漲 竹北東區市場工程擬追加1.7億

竹北市公所為了在東區新建一座現代化的市場，申請有償撥用經國大橋旁的機二用地，並變更為市場用地多目標使用。（記者廖雪茹攝）

2021/11/08 21:12

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣竹北市公所的東區市場新建工程最近兩度流標；市公所表示，計畫經重新檢討，為因應營建物價大幅上漲，擬追加1.7億元、漲幅約44%，使總預算達5.54億元，希望爭取市民代表會支持審議通過。

竹北市公所表示，為了在竹北東區新建一座現代化的市場，公所向高鐵局爭取經國大橋旁的機2用地，經內政部營建署同意地目變更為市場用地，2018年11月核准用地有償撥用，公所編列用地費、設計監造費及分期工程費等預算，陸續爭取市民代表會審議通過，經委託建築師規劃設計，至去年底合計通過總預算約3.84億元。

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此案在去年2月經縣府原則同意變更多目標使用，同年10月同意都市設計審議，今年4月核發建照，後續經細部設計等作業，9月開始辦理工程案公開招標。

工務課表示，雖然有10多家營建廠商領標，但最後都無人投標，兩度流標後公所重新檢討，考量受到疫情影響營建物價節節上揚，預算不符合市場行情，導致業者興趣缺缺，因此公所請建築師精算後調整預算，以每坪單價18.76萬元基礎，擬追加1.7億元、漲幅約44%，使總預算達5.54億元。

竹北市民代表會定期大會今（8日）起審議總預算，市公所日前趕在會前，請建築師向代表簡報。按計畫，市場大樓為地上4層、地下2層的RC構造物，總樓地板面積2952坪，1樓為市場，2樓餐廳，3樓開放廚房，4樓機房、水箱，地下2層則是停車空間。

工務課長工志文說，東區市場新建工程追加預算，如果未獲代表會支持審議通過，又工程案招標依舊不順利，恐得採行變更設計來減項，才能繼續推動計畫，屆時全案將回到都市設計審議階段重新開始。

竹北市東區市場大樓新建工程為地上4層、地下2層的RC構造物。圖為市場新建工程立體示意圖。（竹北市公所提供）

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