週二更冷！北部、東北部下探15度 中南部日夜溫差大

明天北部、東半部仍局部短暫雨的機率，水氣較今天少；中南部則為晴到多雲，水氣多一點的時候在中南部山區有些零星小雨，平地水氣偏少。（記者朱沛雄攝）

2021/11/08 22:16

〔即時新聞／綜合報導〕明天（9日）溫度再下降，北、東北部低溫下探15度，其他地區則17度，中南部白天雖溫暖，但日夜溫差較大。預測這波冷空氣最冷時間點在週三、週四出現，請注意保暖。

中央氣象局預報，明天東北季風影響，迎風面的北部、東半部依舊有局部短暫雨機率，然而水氣較今天少，除了基隆北海岸、大台北山區及宜蘭山區陰雨的狀態較多以外，大部分都是多雲、偶爾短暫雨，中南部受到東北季風影響不大，為晴到多雲，水氣多一點的時候中南部山區有些零星小雨，平地水氣偏少。

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溫度方面，清晨低溫北部及東北部約15、16度，中南部及花東17至19度，各地明顯轉涼。高溫表現上，北台灣及宜蘭不超過20度，花東21至23度，整天偏涼，中南部仍有26至28度，白天體感仍舒適溫暖，日夜溫差較大，早出晚歸應適時添加衣物以免受涼。

氣象局也預測，週三至週五（10日至12日）東北季風影響，天氣型態轉為乾冷，北部、東北部及東部整天仍較涼冷，週四清晨局部地區輻射冷卻效應較明顯，特別在中部以北及東北部的部分區域，低溫降至13至15度，其他地方早晚也較涼冷；各地降雨明顯減少，週三只有東半部地區及中部以北山區有局部短暫雨，到週四、週五剩下東半部仍有局部短暫雨，其他地區多雲到晴。

天氣風險公司則表示，今夜中南部低溫開始下降，明清晨氣溫相當低，明天雲量仍稍多，北部感受濕冷，不過下半天逐漸轉乾，預測週三、週四天氣明顯轉乾冷，是最冷時間點，白天有陽光，空曠沿海地區注意輻射冷卻作用。

紫外線方面，明天各地均為「中量級」。

空氣品質方面，據環保署資訊，竹苗、宜蘭、花東空品區及金門、澎湖為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖為「普通」等級。

此外，由於東北風增強，台南以北、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門易有9至10級強陣風，馬祖及高雄、屏東沿海空曠地區亦有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪；基隆北海岸、東半部及恆春半島沿海地區易有長浪發生，海邊活動應注意安全。

溫度方面，清晨低溫北部及東北部約15、16度，中南部及花東17至19度，各地明顯轉涼。高溫表現上，北台灣及宜蘭不超過20度，花東21至23度，整天偏涼，中南部仍有26至28度，白天體感仍舒適溫暖，日夜溫差較大，早出晚歸應適時添加衣物以免受涼。（圖擷取自中央氣象局）

紫外線方面，明天各地均為「中量級」。（圖擷取自中央氣象局）

空氣品質方面，竹苗、宜蘭、花東空品區及金門、澎湖為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖為「普通」等級。（圖擷取自環保署空品監測網）

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