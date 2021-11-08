莫德納除外！ 彰縣搶先開放個人、企業揪團打疫苗 免上平台預約

公司行號可採電話或網路預約，揪團接種打疫苗。（衛生局提供）

2021/11/08 19:30

〔記者張聰秋／彰化報導〕開第一槍！彰化縣12歲以上打完二劑疫苗接種率不及4成，18歲以上約4成2，為了拚疫苗接種率，並在縣內疫苗量充足下，衛生局今率全國風氣之先，搶先開放讓企業戶揪團預約打疫苗，民眾個體戶也可以，從今天開始，沒上中央COVID-19疫苗接種預約平台預約，直接打電話跟合約醫療院所、27處衛生所預約接種，省下上網預約手續。

彰化縣開放民眾直接預約接種疫苗廠牌，除了莫德納全國缺貨，沒有庫存量無法預約接種外，BNT、AZ和高端疫苗都有，民眾和公司行號都可以直接撥打電話，逕向縣內200多家合約醫療院所預約接種時間，再依診所和醫院安排日期和時間，直接前往施打。

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開放免上網直接預約對象，包含未曾打過疫苗和已打過第一劑疫苗，BNT第一劑滿12歲以上，第二劑18歲以上並間隔4週以上；AZ第一劑滿18歲以上，第二劑間隔8週以上；高端第一劑滿20歲以上，第二劑至少間隔28天。

中央授權各縣市依照地方疫苗庫存量開放民眾預約，彰化縣跑得最快，更是全國唯一開放讓企業、職場、公司行號等機關團體，揪團接種疫苗，公司行號透過電話或衛生局網路預約，衛生局會媒合醫療院所安排接種。

衛生局長葉彥伯說，公司揪團打疫苗，如果人數多，衛生局視情況，媒合醫療院所到點施打。

根據統計，彰化縣第二劑疫苗接種率，65歲以上已超過7成，50至64歲接近5成，18歲至49歲超過4成，12歲以上不及4成。至於12歲至17歲目前尚未開始施打第二劑接種。

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彰化縣今天起開放3種疫苗讓民眾或公司行號預約打疫苗。（衛生局提供）

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