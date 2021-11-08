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    芳苑養雞田尾堆糞 鄉親捍衛「花卉故鄉」怒轟：滾回去

    有堆肥業者要在彰化縣田尾鄉成立堆肥場，處理芳苑鄉12座養雞場雞糞，田尾鄉民擔心引發環境汙染，組成自救會前往田尾鄉公所抗議，要求業者滾回去。（記者陳冠備攝）

    有堆肥業者要在彰化縣田尾鄉成立堆肥場，處理芳苑鄉12座養雞場雞糞，田尾鄉民擔心引發環境汙染，組成自救會前往田尾鄉公所抗議，要求業者滾回去。（記者陳冠備攝）

    2021/11/08 18:57

    〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣芳苑鄉是國內雞蛋重要生產地，每日也製造可觀的雞糞，常有堆肥業者將禽畜糞去化後製成堆肥，有業者看上商機，決定在「花卉故鄉」田尾鄉海豐村興建一大型雞糞堆肥場，田尾鄉親不滿自家土地將被堆滿雞屎，今日組成自救會前往田尾鄉公所抗議，怒轟業者「滾回去」。縣府農業處表示，該廠合法申請，未來會嚴格督促業者，保障民眾生活品質。

    今日上午8點，田尾鄉公所才剛開門，田尾鄉民代表許世昌即與近20位海豐村村民集結在公所大門抗議，高喊「反對雞屎場，設置在田尾」，自救會成員表示，田尾以生產花卉、觀光聞名，卻有人要在此設立雞屎處理廠，而且還是處理芳苑鄉12家養雞場的生雞糞，哪有把別家的屎丟在自家的道理，而且這些雞屎臭味可能隨風飄到田尾公路花園，不只影響村民，也可能重創田尾觀光。許世昌說，只要公所不要發建照，堆肥廠就蓋不了。

    田尾鄉長林守政出面收下陳情書，他說，該廠商是合法通過申請，公所依法行政沒有不發照理由，但會將陳情書送交到縣府，並與相關單位討論，他也承諾會保障村民健康的生活環境到底。

    對此，縣府農業處表示，為解決畜牧場有效去化禽畜糞問題，避免因曝曬而產生氣味，該廠房申請新型雞糞加工肥料處裡設備，有完善的抽風排氣、化學除臭，該廠已合法申請通過，未來縣府也會嚴格把關，督促業者，保障民眾生活品質。

    田尾鄉長（白衣服者）接受從鄉民代表許世昌手中接下自救會陳情書，承諾會保障村民健康的生活環境。（記者陳冠備攝）

    田尾鄉長（白衣服者）接受從鄉民代表許世昌手中接下自救會陳情書，承諾會保障村民健康的生活環境。（記者陳冠備攝）

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