國際快遞公司三峽溪清出70公斤垃圾 炒菜鍋都有

DHL國際快遞公司志工到三峽淨溪，半天清出23袋約70公斤的垃圾。（新北市社會局提供）

2021/11/08 17:09

〔記者邱書昱／新北報導〕新北市志願服務推廣中心協助企業實踐社會責任，媒合DHL國際快遞公司以「環保共生‧溪望無窮」為主軸，由總經理黃湧君日前帶領80位員工和家屬到三峽溪淨溪，在半天內共清出23袋、約70公斤的垃圾，讓三峽溪露出更乾淨的河岸風光。

三峽溪全長28.5公里並與大漢溪匯流，為土城、樹林、三峽、柑園四個區的主要流域，在路上交通尚未發展的年代，是當時所有民生物資商船的重要運輸渠道，也是居民飲用水的來源。

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這次淨溪，志工們便拿起長夾、手套及麻布垃圾袋，分組出發展開淨溪，沿溪撿拾垃圾，每一個角落都不放過，甚至連草叢中的塑膠餐具、吸管、塑膠袋、保麗龍、鞭炮盒、拖鞋、酒瓶、廢棄輪胎等，都一一清理撿拾，半天內便清出23袋的垃圾，還給三峽溪清境的面貌。

特別的是，志工黃柏鈞意外的撿到炒菜鍋，他驚覺怎麼會有人將家中的炒菜器具隨意當垃圾丟棄、造成河川的污染呢？更真心地呼籲，環保原來要從自身做起，只要每個人都一起認真做環保，共同愛護地球，環境才不會受到破壞。

DHL國際快遞公司總經理黃湧君表示，公司持續推動社會企業，重視環保議題，這幾年與推廣中心合辦志工體驗服務，除三峽溪外也曾經到北海岸金山淨灘，另外也舉辦過植樹活動，善盡企業社會責任，也能增進員工彼此的感情。

DHL國際快遞公司企業志工到三峽溪淨溪，就連草叢的垃圾也不放過。（新北市社會局提供）

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