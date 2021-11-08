曾馨瑩母女生日慈善計畫 捐300萬元助家扶孩童

永齡基金會創辦人郭台銘夫人曾馨瑩在生日前夕捐款300萬元給家扶基金會，並擔任一日義工，關心弱勢孩童。（家扶基金會提供）

2021/11/08 14:51

〔記者賴筱桐／新北報導〕永齡基金會創辦人郭台銘夫人曾馨瑩在每年自己和小女兒生日11月11日時，都會做一件對社會有貢獻、有意義的事，2016年起啟動1111慈善計畫，得知今年家扶基金會受疫情影響導致募款困難，因此捐款300萬元作為疫情專案紓困金，並擔任一日義工，訪視關懷家扶兒童的課後學習情形，給予加油打氣。

家扶基金會表示，根據媒體調查，疫情期間社福團體募款困難，與2020年同期相比，近6成團體捐款收入減少，需扶助的對象與開支卻大幅增加，尤其自今年5月以來，實體現金捐款掉了近5成，目前缺口尚有2000萬元。

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家扶基金會新北市家扶中心主任林夢萍表示，單親家庭是今年受疫情影響的重災戶，在三級警戒下面對減薪、無薪假或失業衝擊，家中失去經濟收入來源，家長為了照顧停課在家的小孩，無法出門打零工，面對租金、生活開銷、學費或孩子的尿布、奶粉費用等，生活陷入困頓。

曾馨瑩在生日前夕前往機構據點，訪視單親弱勢家庭孩童的課後學習狀況，包含吉他班和舞蹈班，為孩子們加油打氣，並送上優質讀物，包括童書、繪本、科普、互動遊戲等，鼓勵孩童透過課輔學習知識，幫助他們走過低潮，堅持朝夢想邁進。

在單親家庭長大的曉華，母親獨自扶養3名小孩，從事印刷廠工作，每月領取2萬6000元月薪，但須固定支付房租4000元和小孩學費、托育費用等開銷約1萬，生活吃緊，近期曉華的外婆腦中風，目前插管須聘僱看護，讓原本沉重的經濟負擔雪上加霜。

林夢萍說，「扶幼捐款」專案可單筆捐款或定期定額，捐款所得將運用在個案輔導、親職教育、成長營隊、健康維持、幼兒啟蒙、早期療育、學習提升、就業培力、急難救助等，相關訊息可上家扶基金會官網查詢。

永齡基金會創辦人郭台銘夫人曾馨瑩前往機構訪視弱勢家庭孩童，給予加油打氣。（家扶基金會提供）

永齡基金會創辦人郭台銘夫人曾馨瑩擔任家扶基金會一日義工，前往機構訪視孩童的課後學習情形，並參與活動。（家扶基金會提供）

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