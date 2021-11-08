新竹縣生命紀念園區擬明年8月開工 議員盼加入寵物殯葬設施

鳳崎步道落日有「新竹8景」美名。（記者黃美珠攝）

2021/11/08 13:36

［記者黃美珠／竹縣報導〕民進黨新竹縣議員吳傳地、張珈源今天聯合總質詢，特別關切新竹縣生命紀念園區的籌建進展，吳傳地認為有了這個全縣性的殯葬設施園區，竹北市公所要在有「新竹8景之1」美名的鳳崎步道蓋納骨塔的必要性也就相對降低，希望縣府民政處再跟竹北市公所溝通、勸阻。張珈源則希望縣府可以把動物殯葬合併考慮進去，超前部署，成為全台第1個有寵物殯葬設施的生命紀念園區。

縣府民政處處長賴江海說，新竹縣生命紀念園區原來佔地13.98公頃，今年5月國防部移撥土地以後，經重新檢討需求迫切，修正成為9.8公頃。

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土地移撥後，縣府發包興辦事業計畫、用地變更、環評影響、以及水保計畫4大工作，目前正在辦理興辦事業計畫的審查，通過後可望進入用地地目的變更。

賴江海說，配合前述檢討，原放在第2期工程的火葬場設施，現改為第1期就施作。大家比較關切的環評程序，一般需要3到4個月的期程。但因應火葬場的存在，需要納入環境因子健康風險評估，所以整體環評作業期程會比一般性的環評時間長一些。

原則上，民政處是以明年8月以前可以開工為目標在推動，也就是希望在這之前要完成前述4大項工作，讓一直處於紙上談兵的新竹縣生命紀念園區可以真正開工。

至於第1期施設的工程仍以人的需求為優先，第2期將跟其他局處共同評估後，不排除把「毛小孩」的需求也納入。

賴江海說，這個園區計畫會新建3座納骨塔，總共約有18萬罐的容量，第1期先蓋1座約5萬多罐。

對於竹北市公所要在鳳崎步道蓋納骨塔的計畫，該處持續請公所跟當地居民們好好溝通，但是縣府無權干涉鄉鎮市公所的興辦事業計畫，畢竟現在很多鄉鎮市公所都想做禮儀廳等殯葬設施來改善財政，他會持續請竹北市長何淦銘再積極跟地方充分溝通。

民進黨新竹縣議員吳傳地（右2）、張珈源（左2）今天聯手總質詢。（記者黃美珠攝）

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